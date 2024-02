"NOVAK BI MOGAO DA IGRA DO 55. GODINE" Čuveni Britanci stali na Đokovićevu stranu - celom svetu su poslali MOĆNU PORUKU!

O porazu Novaka Đokovića u Melburnu i dalje se priča, ima ljudi koji su jedva dočekali da srpskog tenisera već sada pošalju u "penziju", dok je više onih koji veruju da će Nole još dugo biti na tronu.

Među onima koji su pružili podršku srpskog teniseru našli su se Britanci, Tim Henman i Lora Robson.

Poznati Britanci su ubeđeni da će Đoković još dugo dominirati...

- Znate kako, kada lestvicu postavite tako visoko, onda postoji samo jedan put posle toga. Sam je priznao posle polufinala u Melburnu da mu je to bio jedan od najgorih mečeva na slemovima. Ali kada osvojite taj turnir 10 puta, pričate o 100 mečeva, tako da je u ljudskoj prirodi da u jednom momentu dođe slabiji meč, nema potrebe za uključivanjem alarma. Za mene je on favorit na svakom turniru na kom bude igrao - ističe Henman.

Lora Robson smatra da Novak može još mnogo godina da igra na vrhunskom nivou.

- Za mene taj poraz od Sinera nije katastrofa, kao ni poraz od De Minora na početku godine, ne bih tome pridavala veliki značaj. Još uvek je najbolji na svetu, osvaja skoro sve. Jednostavno, mlađi igrači se probijaju, imaju sve više samopouzdanja i veruju da mogu da ga izazovu u mečevima na tri dobijena seta, što možda ranije nije bio slučaj. On ima 36 godina, kreće se fantastično i zaista nisam zabrinuta. Osećam da je on jedan od onih sportista koji bi mogao da igra do 55. godine - kazala je Lora.

Kurir sport