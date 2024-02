"MRZE ME, MISLE DA SAM NAJGORA STVAR KOJA SE DESILA TENISU" Atraktivna plavuša otvorila dušu, pa otkrila: On samo želi da ga MAZIM

Tejlor Fric trenutno je deseti teniser planete, a niti jedan njegov meč ne može da prođe bez prelepe Morgan Ridl.

Morgan je njegova lepša polovina i često zna da "ukrade šou" kada se pojavi na tribinama, ali i pored toga nije omiljena među ljubiteljima tenisa.

Istakla je da joj upravo to smeta i da ne može da veruje sa kakvim komentarima se suočava.

- Neki ljudi u teniskoj zajednici vole da me mrze. Mrze me! Oni misle da sam ja najgora stvar koja se desila ovom sportu - rekla je Morgan u jednom podkastu, pa dodala kakav odnos ima sa svojim dečkom i kako mu pomaže da se izbori sa porazima:

- Tejlor može prilično brzo da preboli stvari. Mislim da se neki momci uznemire i zatvore, a on samo želi da ga mazim. Cenim to, za razliku od onoga što bi moglo da bude suprotno. Ali onda, kada zabeleži neke velike pobede, onda to još bude posebnije.

Pogledajte kako izgleda Morgan Ridl, jedna od najatraktivnijih žena na ATP turu.

