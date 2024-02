ARINA BI DA BUDE JOŠ BLIŽA NOVAKU, A SVI SU VEĆ PRIMETILI NJIHOVO DRUŽENJE! Nasmejala se i poručila: Možda zbog njega pobeđujem!

Nakon što je bila slobodna u prvom, Arina Sabalenka, druga teniserka sveta će u drugom kolu turnira u Dubaiju igrati protiv Done Vekić.

Beloruskinja će protiv najbolje rangirane hrvatske teniserke igrati u utorak ujutru, a uoči starta turnira u Ujedinjenim Arapskim Emiratima dobila je i pitanje o druženju sa Novakom Đokovićem.

Poznato je da su Sabalenka i Đoković dobri prijatelji, a nedavno su se sreli u Melburnu tokom Australijan opena kada su razmenili nekoliko rečenica.

- Pretpostavljam da bi trebalo da pričam češće sa Novakom. Možda zbog toga pobeđujem. Moram definitivno da pričam o tome, mada se nismo šalili na tu temu - rekla je Beloruskinja uz osmeh.

foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U Melburnu je osvojila titulu, a nada se da će nastaviti u sličnom ritmu.

- Moj stav je takav da želim da nastavim ovo da radim, da se borim. Da bih posle karijere mogla da kažem, vidi, uspela si to da postigneš. To je ludo. Nisam od onih koji će da osvoje nešto i da stane. Zavisna sam od pobeda. To mi je u krvi, nastaviću da radim i nadam se da pobeđujem.

Otkrila je da je 2022. godine odlučila da prekine rad sa psihologom i veruje da je ta odluka bila beoma bažna za njene pobede.

- Niko vas ne poznaje bolje od vas samih. To je bila najbolja odluka za početak. Teško je reći sada, jer je proces bio dug. Na kraju, ja sam ta koja pomaže sebi, prestala sam da očekujem od drugih da mi pomažu. Počela sam sama da rešavam svoje probleme. To mi je donelo više kontrole i samopouzdanja.

Kurir sport

Bonus video:

00:30 Australijan open, Novak Đoković, navijači, Melburn, tenis