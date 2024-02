POGLEDAJTE TRENUTAK KADA SE POVREDIO KARLOS ALKARAZ: Čim je JAUKNUO OD BOLA, videlo se da nije dobro! Njegov zglob izgleda JEZIVO!

Najbolji španski teniser Karlos Alkaraz zbog povrede skočnog zgloba bio je prinuđen da preda meč na startu ATP turnira u Riju protiv 117. tenisera sveta Tijaga Monteira.

Posle samo dva odigrana poena prolomio se bolan jauk... Mladi Španac je nezgodno stao, izvrnuo članak i ubrzo je bilo jasno da neće moći da nastavi meč.

Zglob je odmah otekao, Karlos nije mogao da istrpi bol, pa je doneo odluku da preda meč kako ne bi dodatno pogoršao povredu. Još uvek nije poznato koliko će morati da pauzira.

Pogledajte kako se Španac povredio i kako je izgledao njegov zglob nedugo nakon pada.

Alcaraz ankle roll on the second point of the match 😱😥 #RioOpen pic.twitter.com/eWdImlxd4Z

Carlos Alcaraz rolls his ankle 2 points into his match against Monteiro in Rio. He looks concerned. The ankle is visibly swollen. Hopefully it isn't anything too serious. 🙏❤️‍🩹 pic.twitter.com/ZV5lfJ0Is9