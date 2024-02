MAREJ NAJAVIO KRAJ! Slavni Britanac rastužio teniski svet: NIJE MI OSTALO MNOGO, daću sve od sebe u poslednjih nekoliko meseci!

Foto: Shaun Brooks/Action Plus / Actionplus / Profimedia

Britanski teniser Endi Marej nagovestio je da ulazi u poslednjih nekoliko meseci karijere.

"I dalje volim da se takmičim i volim tenis, ali kako si stariji postaje ti sve teže da se takmičiš sa mladim igračima i održiš formu. Verovatno mi nije ostalo mnogo, ali daću sve od sebe u poslednjih nekoliko meseci", rekao je Marej.

On je u ponedeljak u prvom kolu turnira u Dubaiju pobedio Kanađanina Denisa Šapovalova 4:6, 7:6, 6:3 i ostvario tek drugu pobedu u 2024. godini.

Trostruki grend slem šampion je ;krajem jula 2019. godine podvrgnut operaciji kuka i od tada se spekuliše da bi mogao da završi karijeru.

On je osvojio tri grend slem titule, na Vimbldonu 2013. i 2016. i na Ju Es openu 2012. godine, a između ostalog i dve zlatne olimpijske medalje 2012. i 2016. godine i svojevremeno je bio prvi teniser sveta.

Marej je među igračima koji su u Open eri ostvarili 500 pobeda na terenima sa tvrdom podlogom, uz Rodžera Federera (783), Novaka Đokovića (700), Andrea Agacija (592) i Rafaela Nadala (518).

"Tvrda podloga je najbolja za mene, a 500 pobeda je mnogo i ponosan sam na to. Nema mnogo igrača koji su to postigli i sjajno je doći do 500 pre nego završim", rekao je 36-godišnji britanski teniser.

Kurir sport/J.M.

