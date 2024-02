OBRADOVIĆU ŠAMPIONSKA TITULA: U Srbiji održan još jedan UTR Pro turnir! Do pehara stigao posle tri seta u finalu

Još jedan UTR Pro turnir za muškarce sa nagradnim fondom od 25.000 dolara održan je u organizaciji teniskog kluba Crvena zvezda.

Na terenima TC PopCOURT u Pančevu od 19.02. do 25.02.2024. Zvezda je ugostila 20 takmičara ATP ranga od 300 do 1000 mesta iz devet zemalja i Srbije podeljenih u četiri grupe iz kojih su najbolji razigravali za plasman u polufinale. U finalu snage za prvo mesto i nagradu od 3600 dolara borili su se predstavnik Srbije Dušan Obradović i predstavnik BiH Andrej Nedić. Do naslova šampiona stigao je Obradović rezultatom 6:4, 3:6, 6:4. Ovo je bila još jedna prilika da se takmičari uoči početka letnje sezone oprobaju kroz brojne mečeve koje sistem na turnirima UTR Pro serije nudi.

1 / 6 Foto: TK Crvena zvezda

Saradnja dva teniska kluba, Crvene zvezde i PopCOURT ima za cilj da se letnja serija UTR Pro turnira koja počinje u aprilu na terenima TK Crvena Zvezda upotpuni i u zimskom periodu tako da se nakon uspešne premijere tek završenim turnirom u Pančevu može očekivati da će u 2024. od novembra teniska publika moći da uživa i u zimskom periodu u odličnim profi mečevima u našem glavnom gradu. “Ova saradnja se od prvog turnira pokazala kao izuzetno uspešna i radujem se nastavku u novembru. Svi igrači su bili jako zadovoljni uslovima igranja i očekujem da će ovaj turnir i klub postati čvrsto uvršteni u kalendar UTR Pro turnira. Moram da istaknem da je Gala Voda odmah podržala ovaj događaj i donirala vodu za sve mečeve, što je jedna od važnih stavki i velika olakšica u organizaciji turnira” – rekao je direktor turnira i TC CZ Slobodan Vojinović. Svi mečevi UTR takmičenja mogu da se prate u živom prenosu, ali i naknadno putem kanala YouTube UTR Pro serije. “Izuzetno sam zadovoljan prvim profesionalnim turnirom na terenima TC PopCOURT. Tehnički je turnir izuzetno zahtevan i brojni su uslovi da se obezbedi prenos uživo. Veoma mi je drago da vidim i brojne pozitivne reakcije igrača vezano za klub. Sa TK Crvena Zvezda me vezuju brojna sportska, ali i lična prijateljstva tako da nam u klubu jako znači da je počela jedna saradnja na polju na kome pre nismo bili aktivni. Profesionalni teniseri koji su učestovali na UTR turniru kod nas u Pančevu su privukli pažnju brojnih ljubitelja tenisa iz našeg grada koji su došli uživo da isprate odlične mečeve. Pančevo je uvek bio teniski grad i naša publika je uvek znala da nagradi kvalitetne igrače, poene i mečeve. Radujemo se nastavku ovog veoma važnog projekta koji smo započeli i verujemo da ćemo konstantno rasti i biti sve bolji i bolji” – zaključio je Vladimir Popović tehnički direktor turnira u Pančevu.

Bonus video:

00:20 Melburn, Australijan open, navijači, tenis