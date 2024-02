SAMO LUD ČOVEK NE VIDI DA JE NOVAK NAJBOLJI IKADA! Srbina hteo da UBIJE OD BATINA, pljuvao ga najstrašnije, a sad ga diže u nebesa

Proslavljeni američki teniser Endi Rodik je od žestokog kritičara izrastao u velikog poštovaoca Novaka Đokovića.

Čuveni teniser nekada nije mogao da smisli Novaka, a sada sipa hvalospeve na račun Srbina.

Rodik je analizirao "veliku trojku" i tom prilikom jasno stavio do znanja da je Novak Đoković najveći teniser svih vremena.

"Poređajte tri biografije i ako izaberete bilo koju drugu osim Novakove, vi ste ludi. To je jednostavno, sve ostalo je ono što vi više volite da gledate, umetnost koju ima Federer ili snagu Rafinu. Ono što Novak radi odlično ne upada u oku netreniranom teniskom oku", počeo je Rodik.

"Rodžer radi stvari koje su očigledne i za one koji su gledali tenis dugo i za one koji gledaju prvi meč u životu. Rafa je fizički jak, ima brzinu, dramu kada trči po loptu ili kad stenje. Sve ima smisla. Odmah znate da je gladijator. Novak je hirurg koji vas bukvalno disecira i morate da rizikujete mnogo kako biste napravili nešto. Možda to bude uspešno u nekom periodu, ali zna i on, znate i vi, da je to nemoguće izdržati tri ili četiri sata", dodao je Rodik.

Usledilo je izuzetno zanimljivo poređenje.

"Osećam kao da je Novak čovek koji je razorio 'Bitlse'. Kao da je teniski Joko Ono. Onaj koga nismo želeli i koji nam nije bio potreban. Imali smo rivalstvo, levorukog i desnorukog, kontrast stilova. Onda se odjednom pojavio ovaj kiborg, robot. Neko ko igra sa mnogo emocija. Koji dolazi i govori nešto u stilu 'Ne verujem u taj hajp, ja sam kompletan i ne možete da prođete ni kroz mene ni oko mene. Izdržaću udarce od ovih momaka'. Izgledalo je kao da ga neki navijači zbog toga ne vole", zaključio je Rodik.

Zanimljivo, Amerikanac nije bio veliki ljubitelj srpskog asa, čak je jednom prilikom hteo i fizički da se obračuna sa Novakom u svlačionici. Međutim, poput mnogih drugih i on je promenio mišljenje o srpskom teniskom genijalcu.

Đoković je često bio na udaru kritika Amerikanca, koji je optuživao Srbina da folira povrede. Ljubitelji tenisa pamte njegov sarkastičan komentar posle Đokovićeve povrede: "Šta mu je sad? Leđa, kuk? Grčevi, ptičiji grip ili SARS"

Amerikanac je 2013. godne priznao da je hteo da prebije Novaka u svlačionici nakon poraza na US openu 2008. godine.

"Ušao sam u fizički sukob u svlačionici posle meča sa teniserom čije ime neću otkriti, mogu samo reći da se rimuje sa Šmovak Šmoković. To se desilo jednom na Ju-Es openu. Pre meča sam pričao svašta, 'treš-tok', a on je izašao na teren i razbio me. Posle meča je i on 'zacvrkutao', rekao je nešto na moj račun, pa je ušao u svlačionicu. Tada sam krenuo prema njemu, saterao ga uz ormar, ali sam tada primetio da je njegov trener za nijansu krupniji od Donovana (NFL zvezda) i onda sam se smirio. Moj trener je bio visok oko 170 centimetara, imao je 59 kila i bio je veoma sitan. Ohladio sam se vrlo brzo i odlučio da se povučem sa strane", otkrio je jednom prilikom Rodik.

Rodik se 2012. godine povukao. Dugo se mučio sa povredom ramena, pa je odlučio da završi karijeru ranije nego što se očekivalo.

