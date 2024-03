MRAČNA TAJNA MARIJE ŠARAPOVE! Slavna ruskinja progovorila o NAJGOROJ STVARI koju je uradila: Oca nisam mogla da pogledam u oči!

Proslavljena ruska teniserka Marija Šarapova prisetila se jednog šokantnog poteza koji je napravila tokom karijere.

Ogroman uticaj na karijeru čuvene Ruskinje imao je njen otac Jurij, koji je bio i njen trener dugi niz godina. Početkom 2008. godine donela je izuzetno tešku odluku - odlučila je da se zahvali ocu na sradnji, a to je učinila na šokantan način.

Nakon trijumfa na Australijan openu ocu je poslala mejl u kom mu je poručila da više neće biti njen trener.

Priznala je da nije ponosna na svoj potez.

"Mislila sam da je bolje da to uradim putem e-maila, da ću tako bolje izneti svoje mišljenje. Nisam mogla da ga pogledam u lice i kažem mu. Znala sam da on nije ni slutio šta ću uraditi. Jednostavno, nije očekivao da se to dogodi nakon osvajanja moje treće Grend slem titule", otkrila je Šarapova u jednom podkastu.

Ona je istakla da je to bila najteža odluka koju je donela u karijeri, jer je sa ocem blisko sarađivala 20 godina.

Uprkos svemu što se dogodilo, Jurij je i dalje bio prisutan u njenoj karijeri.

"Zapravo ga nikad nisam otpustila. I dalje je bio veoma predan. Uvek sam prvo njega zvala", rekla je Marija.

Nekada najbolja teniserka sveta u karijeri je osvojila pet Grend slem trofeja, ukupno 39 WTA titula u karijeri uključujući i Završni turnir 2004. godine. Na Olimpijskim igrama 2012. godine u Londonu osvojila je srebrnu medalju.

Kurir sport/J.M.

