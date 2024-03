ŽIVOTNI BRODOLOM IVANIŠEVIĆA - POSLE SUPRUGE, OSTAVIO GA I NOVAK: U Hrvatskoj ga brutalno optužili da je tukao i vređao bivšu ženu

Goran Ivanišević više nije trener Novaka Đokovića, a to je još jedan od životnih neuspeha u njegovom životu poslednjih godina.

Poslednjih godina mediji iz Hrvatske bavili su se aferom koja je bila vezana za brak i razvod Gorana Ivaniševića i njegove bivše supruge i nekadašnje manekenke Tatjane Dragović. Teniski trener teško je prihvatio razlaz sa svojom nekadašnjom partnerkom.

Odnosi između Ivaniševića i Dragovićeve bili su toliko poremećeni da je u oktobru 2023. godine, Splićanin pomenuo da će na suđenjima sa bivšom ženom pokušati sve kako bi došao do "svog novca koji je trenutno kod Tatjane".

Goran Ivanišević i Tatjana Dragović imali su brak iz snova. O njihovoj ljubavi naširoko se pisalo u Hrvatskoj. Zajedno su bili 17 godina. Venčali su se 2009, ali su se razveli vrlo brzo, posle samo četiri godine braka.

Goran i Tatjana su bili zajedno 17 godina. Upoznali su se devedesetih godina prošlog veka, kada je on bio na vrhuncu teniske moći, a ona manekenka svetske karijere koja se u to vreme slikala za naslovne strane najpoznatijih modnih magazina. Venčali su se 2009, a razveli posle četiri godine braka. Iz zajedničkog života imaju dvoje dece, ćerku Amber Mariju (21) i sina Emanuela (16).

Krah veze počeo je kada je Goran Tanju prevario sa voditeljkom Vanjom Halilović 2008. godine. Kasnije mu je supruga vratila, kada je u javnosti razmenjivala nežnosti sa fudbalerom Markom Šimićem.

Kada je krenula brakorazvoda parnica Ivanišević je Dragovićevu optužio "da emocionalno manipuliše i zlostavlja njihovu decu". Potom je ona uzvratila i progovorila o porodičnom nasilju koje je godinama trpela. Policiji je dostavila gomilu poruka koje je putem telefona razmenjivala sa sada već bivšim suprugom.

"Imala sam godina skoro kao naša Amber kada sam te upoznala, ne moram te niti podsećati jer ti duboko u sebi znaš što sam sve proživela i dobrog i lošeg u vezi s tobom i kakav si ti prema meni bio u tom odnosu. Bila sam samo dete kada si me na putu gazio autom, bacao stvari po autoputu i gađao bočicom mog parfema da mi je cela ruka bila plava. Da ne pominjem rezanje svih stvari iz mojih kofera, ponižavanja pred svima, izbacivanja s tvojih mečeva, cepanje pasoša i ostalo. Izbacivanja s tvojih brodova, ostavljanja na raznim autoputevima na +40, lomljenja, lupanja i raznog drugog zlostavljanja koje je bilo deo tog odnosa. Nije bilo dovoljno ni da sam majka tvoje dece kako bi me bez razloga nazivao kurvom i raznim drugim epitetima koje samo ti možeš smisliti, a nakon takvih scena plakao i molio da nisi tako mislio. Govorio svojoj ljubavnici da ne možeš otići jer sam psihički bolesna i decu ne možeš ostaviti sa mnom, a meni pritom pričao da želiš da imamo drugo dete. Ponizio me pred celom zemljom s aferom koju si imao dok sam nosila našeg sina da bi mi ta ista tvoja ljubavnica rekla da imam sina samo zahvaljujući njoj. Poslednja kap koja je prelila moju čašu bila je kada si me nogama isprebijao u hotelu u Parizu jer sam sigurno za nešto bila kriva, sećaš li se toga? Da si me svom snagom nogama više puta lupio u prsa? To je bio moj život, ali ne krivim ja nikoga, ja sam taj život izabrala i borila se za nešto u što sam verovala."

Tatjana Dragović policiji je ostavila na uvid i poruke u kojima je Goran Ivanišević izrazito vulgarno vređa. Niz takvih poruka uputio joj je jednom prilikom kada je posumnjao da Tatjana Dragović planira izići u javnost s nekim segmentima njihova narušenog odnosa.

„Kurvetino. Ja ću im reći da si zadnja kurvetina. Kao šta jesi. Kurvo. Kučko. Sad si se sjebala sa ovim. Jadnice zadnja, javi se. Sin ti je u autu. Napraviću sranje samo takvo. Bolje ti je da se javiš. Smradu. Jeb.. ti mater da ja poziram i stojim i ovaj me slika. Kurvo zadnja sad ćeš videti zbog ovoga, uništiću ti život. Jadnice jadna. Kučko prokleta.“

Goran Ivanišević teško je podneo činjenicu da je veći deo novca koji je zaradio, morao da deli sa bivšom suprugom. Nekoliko puta je u javnost iznosio svoje mišljenje povodom toga i nije skrivao bes.

"Onog trenutka kada sam se usudio da potražim novac koji sam zaradio pre i tokom braka, koji je T. D. (Tatjana Dragović, op.a.) prisvojila mimo svih zakona i ugovora, postao sam porodični nasilnik i miljenik sudova. Sada samo još čekam tužbu koja bi trebalo da je dotična T. D. osvojila Vimbldon i dve olimpijske medalje, a možda i osvojila još neki grend slem, ali to još sud treba da utvrdi. Za sve upite i ostalo, molim da se javite mojim advokatima gospodinu Mandiću i gospodinu Staniću koji se bave ovim slučajem već dugo vremena. Uz dužno poštovanje, Goran."

Koliko je bio besan na bivšu suprugu, Goran Ivanišević je podneo tužbu protiv ćerke Amber Marije na koju se vodi stan u dalmatinskoj ulici, od 210 kvadrata u Zagrebu. Povod je bila činjenica da je bivša žena Tatjana Dragović objavljivala fotografije iz tog stana, sa novim izabranikom Vlahom Arbulićem, koji je 17 godina mlađi od nje. Preko suda, Ivanišević je tražio i da mu žena vrati pozajmicu od 2.500.000 evra.

