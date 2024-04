PREPOZNAJETE LI OVU TENISERKU? Totalno se transformisala! Prvo je smanjila svoje BUJNE GRUDI, a sada ima novu frizuru! (FOTO)

Simona Halep, teniserka iz Rumunije, tokom svoje uspešne karijere, nekoliko puta umela je da iznenadi javnost i svoje navijače.

Simona Halep zadivila je fanove novom promenom izgleda. Teniserka se totalno transformisala, do neprepoznatljivosti. Ofarbala je kosu u crnu boju, a pre toga je godinama bila plavokosa ili brineta.

Rumunski mediji objavili su video na kojem se vidi Simona Halep (32) sa svojim frizerom Sorinom Stratulatom i potpunim promenom izgleda. Ona je još više potamnila boju kose.

Simona se nedavno vratila u WTA posle suspenzije zbog dopinga. Halepova je ovim potezom da promeni izgled i imidž, nastavila da oduševljava svoje fanove! Bivša najbolja teniserka na svetu dobila je vajld kartu i igraće na mastersu u Madridu, koji počinje 23. aprila i traje do 5. maja.

Simona Halep žestoko trenira, a između napornih treninga odvojila je vreme za posetu frizerskom salonu, pokazavši da preferira još tamniju nijansu kose. S obzirom na to da je prošle godine bila plavuša, Simona Halep je totalno iznenadila svoje fanove:

- Kakva razlika - reagovao je jedan od pratilaca.

Da podsetimo, Simona Halep je 2009. godine odlučila da smanji svoje bujne grudi. Odlučila se na taj potez, jer joj je veliko poprsje pravilo problem prilikom mečeva. Sa "petice" velike grudi je smanjila na solidnu "trojku". Njeni fanovi su je molili da to ne čini, čak su joj pisali peticiju, međutim Rumunka se nije pokolebala. Kasnije se podvrgla još jednoj operaciji, kada je smanjila nos.

- Bilo mi je sve teže i teže da brzo reagujem. Težina grudi me je mučila, bilo mi je neudobno dok sam igrala. Bolela su me leđa. Čak mi se nisu sviđale ni u svakodnevnom životu. Podvrgnula bih se operaciji i da se ne bavim tenisom - rekla je jednom prilikom Simona Halep i dodala:

- Kada sam to uradila, to je bilo zbog tenisa. Možda je to najveća žrtva, ali ne osećam da sam žrtvovala nešto jer sam to uradila zbog tenisa. Jednostavno, volim posao kojim se bavim.

Čim je smanjila grudi krenuli su uspesi. Godina 2013. bila je ključna, tada je osvojila šest turnira. Posle nekoliko sezona u samom vrhu ženskog tenisa, 2017. je završila kao najbolja teniserka sveta, a takođe je završila kao "broj jedan" i 2018. Bila je prva Rumunka koja je postala broj 1 na WTA listi u pojedinačnoj konkurenciji.

Simona Halep je osvojila prvi grend slem turnir na Otvorenom prvenstvu Francuske 2018. pobedom protiv Sloun Stivens iz SAD. Drugi grend slem turnir Simona je osvojila na Vimbldonu 2019. godine pobedom u finalu protiv Serene Vilijams iz SAD.

