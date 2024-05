"MORATE DA BUDETE PAŽLJIVI SA NOVAKOM, UVEK JE FAVORIT ZA TITULU" Đoković ne igra najbolji tenis, a Alkaraz ga se i dalje plaši!

Novak Đoković ove sezone nije osvojio niti jedan trofej, trenutno se ne nalazi u svojoj prepoznatljivoj formi ali to nikako ne sme da zavara njegove rivale.

Upravo o tome je pričao mladi Španac, Karlos Alkaraz, koji tvrdi da Đoković i dalje može da osvaja turnire.

"To pokazuje da nas je navikao da osvaja sve. Igrao je nekoliko polufinala, to nije loše. Igrač kao Đoković nije osvojio ništa pre Rolan Garosa i da to je čudno. On sam je rekao da nije došao u najboljem momentu, svi to mogu da vide po rezultatima. Uvek kažem i to mislim da Novak ima taj kapacitet da uprkos rezultatima može da dođe i da osvoji turnir. Morate da budete pažljivi sa Novakom. Smatram da uprkos tome što nije došao sa najboljim rezultatima da je uvek u samom vrhu favorita za titulu", rekao je Alkaraz.

Podsetimo, španski teniser Karlos Alkaraz pobedom je startovao na Rolan Garosu!

On je u prvom kolu pobedio američkog tenisera Džefrija Džona Vulfa sa 6:1, 6:2, 6:1.

Kurir sport

Bonus video:

06:45 KARLOS ALKARAZ NA BORBI BIKOVA U ŠPANIJI