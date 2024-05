SINER KONAČNO PRIZNAO DA JE SA ANOM U VEZI, PA ISTAKAO DA NE RAZMIŠLJA O NOVAKU: "I dalje sam mlad i nadam se da ću doći do..."

Janik Siner je presrećan što je posle razočaravajuće eliminacije od Altmajera prošle godine – ponovo na Rolan Garosu i u statusu jednog od favorite za njegovo osvajanje. Današnja pobeda protiv Jubenksa u tri komforna seta raduje i hrabri popularnu “šargarepu” i njegove pristalice.

“Sjajno je što sam ponovo tu, radio sam mnogo da bih se vratio na teren posle povree. Svakako da popravim igru u tehničkom smislu, iz dana u dan ću to raditi, pokušaču da dođem do boljeg ritma na treninzima, sada sam potpuno opušten. Srećan sam, i nije bilo lako doći do ovde. Rekao sam sebi da ću prvi meč igrati samo ako budem spreman 100%. Za sada kuk deluje okej, generalno sam spreman, ali forma nije na nivou tu gde treba da bude. Bio sam dugo bez treninga, imao sam malo problema sa tim u svojoj glavi. Danas je bio dobar dan za mene i videćemo šta ću uraditi u sledećoj rundi”, jasan je Italijan.

Nišikori je imao pregršt lepih reči za Sinera posle treninga…

“Pre svega sam srećan što vidim Keija ponovo na Slemu, što je pobedio juče u pet setova – i to je veliki uspeh. Bio je igrač kojeg volim da gledam, način na koji igra je sjajan. Vežbao sam sa njim, i dalje ima sjajan tajming na loptici. Ne pamtim kada sam vežbao sa njim sa 17 godina, voleo bih da igramo turnirski meč. On je igrač sa kojim bih voleo da se sastanem, dok su neki koje sam isto priželjkivao da vidim sa druge strane mreže već otišli u penziju. Želim mu sve najbolje na Rolan Garosu”, prenosi nam Siner.

Ova pobeda znači da je prvo mesto ATP liste “u vazduhu”, pa se samo nametnulo pitanje – da li u Parizu može da prestigne Novaka?

“Iskreno, ne razmišljam o tome, samo pokušavam da se vratim gde sam bio u igračkom smislu, da ponovo izgradim samopouzdanje. Svi udarci su mi važni i svi mečevi, i jedva čekam da se takmičim jer bez toga tenis nije zabavan. Znam za taj scenario, ali se moje učešće ovde ne vezuje isključivo za prvo mesto. Naravno da je taj uspeh moj veliki san, ali sam opušten u tom pogledu; ako se dogodi, to je sjajno – a ako ne, i dalje sam mlad i nadam se da ću doći do te tačke. Radujem se što ću ponovo biti za terenu za dva dana, posle ove pobede”, objašnjava Janik.

Naredni meč će biti protiv veterana Rišara Gaskea, koji je više nego ubedljivo eliminisao Bornu Ćorića.

“Jedva čekam taj meč. Igrati protiv domaćeg igrača ovde je uvek veoma teško, a naročito protiv njega jer ima veliki broj poštovaoca i navijača. Rišar je pružio dosta tenisu, veoma je vešt i moraću da igram odlično kako bih ga pobedio. Očekujem da će ovaj susret biti veoma važan za moje samopouzudanje. Srećan sam što sam u Parizu, atmosfera je jako lepa, imam dosta podrške. Za sada sam srećan što mogu da se takmičim, a za ostalo ćemo videti iz dana u dan”, kaže aktuelni šampion Australijan Opena.

I za kraj, “pikantno” pitanje o vezi sa koleginicom iz Rusije Anom Kalinskajom od Gučijevog manekena dobija kratak odgovor: “Da, jesmo u vezi, ali više od toga neću reći jer znate da ne volim da pričam o svom privatnom životu,” sažet je popularni “grešnik”, očito besprekorno fokusiran na svoju prvu ljubav – tenis.

