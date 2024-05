ŠPANAC "UPIJA" SVAKU NOVAKOVU REČ! Alkaraz CITIRAO SRBINA na konferenciji za medije: Đoković je to već rekao...

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u treće kolo Rolan Garosa, pošto je u drugom kolu pobedio Holanđanina Jaspera De Jonga rezultatom 3:1, po setovima 6:3, 6:4, 2:6 i 6:2.

Nakon žestoke borbe koja je traja više od tri sata Španac je izašao pred novinare i sumirao utiske sa meča.

Kada ga je jedan novinar upitao da li ga je nešto ometalo tokom duela sa Holanđaninom, usledio je zanimljiv odgovor mladog Španca. Naime, Alkaraz, koji očito pomno prati Novakove konferencije za medije, citirao je srpskog asa.

- Mislim da to nije ometanje, već nedostatak energije. Postoje trenuci na Grend slemu kada je malo teže imati stanje visoke energije, tako da je to ono što morate da promenite - rekao je Alkaraz i dodao:

- Ne bih rekao da sam bio rasejan, ali bilo mi je teško da se vratim u meč, koštalo me je set ili set i po. Đoković je to već rekao, da je na kraju nemoguće da budemo od prve do poslednje lopte bez lošeg trenutka, bez uspona i padova - rekao je Španac.

U narednom kolu Alkaraz će odmeriti snage sa pobednikom duela između Sebastijana Krde i Kvon Son-Vua.

