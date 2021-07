ŽIVOTNA PRIČA PRVOG ĐOKOVIĆEVOG RIVALA OSTAVLJA BEZ DAHA: Bacio reket, prodavao sladoled, protiv Novaka igra meč iz bajke

Bolivijac, koji će sa Novakom na teren u subotu oko 8.30 časova, je profesionalac od 2009. godine, a najviši plasman na ATP listi mu je 72. mesto, iz januara 2020. godine. Na Rolan Garosu i US Openu stizao je do drugog, u Australiji i Engleskoj je igrao samo prvo kolo.

„Neki mi kažu da je loša sreća što igram protiv prvog na svetu u prvoj rundi. Razmišljao sam o tome i imam da kažem nekoliko stvari. Plasirao sam se na Igre u poslednjem trenutku, kada nisam ni mislio da je to moguće i sada se san ostvario. Ako je nedostajalo nešto da ova ludnica bude još veća onda je to što ću igrati protiv broja jedan na svetu, jednog od najboljih u istoriji i za mene čoveka koji će u budućnosti da osvoji najviše u tenisu. Sada ću ostvariti najveći san i opet vas pitam – kakva loša sreća? Za mene je to ostvarenje snova“, rekao je Delijen pred meč.

On je opisao i suštinu olimpizma.

„Najlepše od svega je što ću moći da vidim zastavu svoje države i da se takmičim i da delim najlepše momente sa najboljim svetskim sportistima. Ovo što mi se dešava nikada neću zaboraviti! Tenise, hvala što mi pružaš najlepše momente u životu“, završio je Delijen.

Naime, u decembru 2016. godine, Delijen je odustao od tenisa jer nije imao podršku u Boliviji, nije bilo kulture, ni sponzora.

Prestao je da igra, našao devojku, izlazio, a sa ocem je osnovao kompaniju za proizvodnju sladoleda. Investirao je 15.000 dolara, zarađenih od tenisa. Ipak, posle tri godine se vratio tenisu. Doživeo je finansijski krah bez tenisa, otišao je do bankomata da izvadi novac i nije imao ništa. Bio je slomljen i morao je da zatraži novac od oca.

„To me je toliko posramilo i nateralo me je da razmislim o tome šta zaista želim da radim“, rekao je Delijen.

Preselio se u Meksiko da trenira i živi sa trenerom Eduardom Medikom, koji mu je dozvolio da ostane bez plaćanja kirije. Počeo je da pobeđuje na fjučersima i polako se podiže i na ATP listi, od 743. do 241. pozicije.

Pobedom na Rolan Garosu 2019. ispisao je istoriju bolivijskog tenisa.

„Shvatio sam da se morate boriti za snove, bez obzira kako i u kakvim uslovima, jednostavno morate pokušati da osetite da ste dali sve što morate, da biste snove ostvarili“, rekao je posle pobede na Rolan Garosu Ugo.

Kurir sport