SEKA IZGLEDA BOLJE NEGO IKAD: Pevačica otkriva kako je smršala, evo šta savetuje žene!

Folk pevačica Svetlana Seka Aleksić jedna je od najpopularnijih pevačica, a izgleda bolje nego ikad.



Svi su primetili da je Seka smršala. Međutim, ona priznaje da još uvek nije potpuno zadovoljna.

"Uvek može više i ja to želim, zbog kostima koji će biti otvoreniji. Još otprilike dva, ili tri kilograma. Kada pričam sa drugaricama kažem u šali da je sve poremećeno, nemam vremena ni da se hranim i da ću se potruditi da ne jedem ništa i da pijem samo vodu kako bih što bolje izgledala ", kaže Seka.

Na pitanje kako se bori protiv večite ženske boljke zvane celulit, ima odgovor:

"Ishrana je bitna, a stoji i to da ima dosta i do genetike. Masažama može da se sredi. Verujte mi da i ja imam celulit, zimi više nego leti, jer leti više idem na masaže i obraćam pažnju. Ne volim da se razgolićujem, pa se to i ne vidi preterano. Svakako da masaže izuzetno pomažu. Takođe, treba izbaciti gazirano piće i pomfrit. Ali svakako da i ja sa tim imam problema", iskrena je Seka.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Foto: Damir Dervišagić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KAKVA SEKSI BOMBA: Seka Aleksić dekolteom ostavila bez daha, a tek kad vidite kako uživa pored bazena

Kurir

Autor: Kurir