LJUDI SU LJUBOMORNI NA MOJ USPEH: Katarina Grujić progovorila o prijateljima na estradi!

Katarina Grujić izdala ne album koji odlično prolazi kod publike, ali priznaje da se u neke ljude posebno razočarala.

Kaću je najviše pogodilo što se primećuje sujeta, ali dodaje da su je ljudi upozoravali upravo na to.

foto: Vladimir Šporčić

"Mnogo mi smeta okruženje, ljudi su se promenili i to vidim od kako sam izbacila album. Zbog uspeha, ljubomore ili nekih drugih stvari, ne znam. Od koga osetim malo toga, sa mnom neće pričati. Samo ću reći da od kada mi je izašao album, pet osoba mi je čestitalo. To je dokaz koliko im ne smeta moj uspeh", rekla je Katarina i dodala:

"Od nekih ljudi sam očekivala, naravno da me razočaralo i povredilo, ali to je moja lekcija. Meni su pričali da će doći do toga, a ja nisam verovala jer sam mislila da će dobrota pobediti. Sada sam se okrenula i neka očekuju da će dobiti dva puta gore od mene", izjavila je Grujićeva.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir

Autor: Kurir