IVAN MARINKOVIĆ BIO U KOMI 30 SATI, POSLEDICE MOGLE DA BUDU I KOBNE: Ne dao Bog nikome! Tad su mi pokojna majka, bivša supruga i sestra propatile

Ivan Marinković ispričao je stravičnu priču cimerima rijaliti šoua, iz perioda kada je imao samo 28 godina i kada je dobio upalu mozga. Ivan sumnja da je pretrpljeni stres razlog zašto se njegova majka razbolela, a kasnije i preminula.

"U 28. godini sam dobio sam upalu mozga, odnosno encefalitis, to je virusna infekcija koja može svakome da se dogodi, ne dao Bog nikom. Bili su to strašni momenti, Tih 4-5 dana nisu znali šta mi se dešava, tada sam i radio, odlazio na posao. Moja pokojna majka, bivša supruga i sestra su najviše propatile zbog svega, ja nisam ničega bio svestan. iako sam prva tri dana normalno funkcionisao. Inače, nisam tip koji pije lekove, ali tada sam popio brufen i otišao na posao.

Kulminacija te bolesti, kao i otkrivanje je jako teško, pa ljudi nekada to prepisuju i ludilu i hvala mom kumu. Ja sam tada vrištao, povraćao, udarao sve žive, moja tetka koja je medicinska sestra, nije znala šta da radi, pa je čak i pozvala policiju, jer ja bukvalno nisam mogao da se pomerim iz kreveta, ma nisam više nikoga ni prepoznavao. Tada su mi bukvalno stavili lisice i odveli me u kola Hitne pomoći, lekari su rekli da me hitno prevezu u psihijatrijsku ustanovu.

Moj kum je rekao, 'Ne dolazi u obzir ljudi, šta vam je, čovek je najnormalniji.' Odveli su me na Urgentni i tamo su me vezali. Tada se hvala Bogu našao doktor, koji mi je izvadio likvur iz kičme, to su simptomi bolesti, odveli su me na infektivnu kliniku. Meni sve to kum ispričao, jer sam ja jedno 30 sati bio u komi, posledice su mogle da budu takve i da dođe do oštećenja u govoru, pa i u smrti", rekao je Ivan.

Marinković je takođe naveo da su ogroman stres doživele i njegova sestra Teodora, kao i bivša supruga, pevačica Goca Tržan. Cimeri su se sve vreme krstili, a on je izjavio da posle toga svima oprašta šta god da su mu učinili.

