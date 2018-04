OPASNE PRETNJE: SKRATI POGANI JEZIK, BACIĆU TE U BAZEN! Sloba branio Kiju od Mace

Tenzija među učesnicima rijalitija raste iz dana u dan, a jedan od glavnih aktera velikog sukoba koji se poslednjih dana ne stišava u Zadrugi je Kristina Kija Kockar.

Iako sa mužem Slobom Radanovićem često ima razmirice, ovog puta on je stao u odbranu svoje supruge, ne želeći više da sluša uvrede na njen račun.

foto: Printscreen/Youtube

Kija Kockar pre nekoliko dana ušla je u raspravu sa Macom Diskrecijom, koja ju je uvredila rečenicom da neće moći da ima decu jer je operisala jajnike.



Od tada, njih dve se neprestano prepucavaju, s obzirom na to da Maca koristi svaku priliku da "bocne" Kristinu. Stjuardesa danas nije mogla da obuzda bes, te je ponovo ušla u raspravu sa starletom.

"Ti si to ponavljala, znači da se rugaš. Znaš da me to boli i namerno na to udaraš. To su Macine reči, da ja neću imati bebu, da se njemu mrtva majka prevrće u grobu. Da li je to ok da jedna ženska osoba kaže drugoj ženskoj osobi? Da li si shvatila da je to pogrešno", rekla joj je Kija.

foto: Printscreen

"Naravno da nisam. Meni si ti stvarno smešna, željna si pažnje", nastavila je Maca da provocira.

Zatim se umešao Sloba, stao u odbranu svoje žene i počeo da urla na Macu:

"Skrati malo taj tvoj jezik pogani. Nemoj da sam te čuo više. Ja ću ti zabraniti. Ti si go*no jedno malo, zlo. Ćuti, baciću te sa sve stolicom u bazen. Ti si još gora što se ložiš na to", rekao je Sloba Maci, a zatim i Kiji.

foto: Printscreen

Kurir.rs/ Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir