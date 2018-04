(VIDEO) KIJA ZAPREPASTILA SVE: Ležim u krevetu u svilenoj spavaćici, ona dolazi i dodiruje me!

Učesnica Zadruge Kristina Kija Kockar je zaprepastila cimere i gledaoce intimnom pričom.



Naime, ona je ostalim učesnicima ispričala svoj erotski san, a akciju u snu je imala ni manje - ni više nego sa Sanjom Satnković.

Nadežda i Sanja su ostale u šoku.

"Ja ležim u krevetu u nekoj haljini, mislim da je bila svilena. I ti dolaziš, dodiruješ me i zamalo da se poljubimo. E sad ne znam da li smo se poljubile, ali bilo je do jaja. Posle toga sanjam da sam srela tebe i Matoru i da sam vam rekla to. Vas dve se zbog toga posvađate kao u mom snu", pričala je Kija.

