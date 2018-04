SLOBI NEĆE BITI SVEJEDNO KADA OVO ČUJE: Kija razvezala jezik! Svi znaju da je retard i smeju mu se!

Kristina Kija Kockar je od ulaska u Zadrugu bila u zategnutim odnosima sa još zakonitim suprugom Slobom Radanovićem koji ju je javno prevario sa Lunom Đogani.



Iako je njen brak doživeo krah u kojem je takmičarka očigledno izvukla deblji kraj, ona se ipak na sve moguće načine trudila da izgladi odnose sa njim.

Međutim, ta njena želja da se pomiri sa Slobom, pala je u vodu onog trenutka kada joj je on rekao da njene reči nemaju težinu i da je svaka njena suza lažna.

Pretpostavlja se da je Kija poludela zbog toga, pa je odlučila da svojim drugaricama otkrije ko je zapravo njen muž i šta je ono što je najviše nervira otkad je ušla u Belu kuću.

"On je bio mutav, svi su ga znali kao Kijinog dečka. Svi u gradu znaju da je retard, svi mu se smeju! A doš i svi mu se smeju!o je posle u Pinkove zvezde, pa je počeo da piše ribama na Fejsu. Njega poznaje ceo Zrenjanin, on se sad nešto ku*či, a znam ga bolje od svih", rekla je Kija.

Ukućanka koja se našla tu u trenutku dok je ona pokušavala da iskali sav bes bila je Nadežda Biljić, koja je podstaknuta njenim govorom odlučila da prokomentariše kroz šta je ona prošla kada je sa njim ušla u sukob.

"Ja njega znam vrlo dobro, to kakav sad odnos imamo, ja ga ne prepoznajem! Ja sam se totalno zbunila kad me on pitao: Kakvi smo mi prijatelji? Kako god da okreneš, poklopio me izjavom o tome, a Kija zna koliko smo sarađivali. Drugačije je kad sa nekim živiš ili kad se viđaš od vikenda do vikenda", ispričala je Nadežda.

