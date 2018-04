PRLJAVE TAJNE: Zmaj od Šipova otkrio sočne detalje o jednoj od ukućanki! ONA SVE NEGIRA!

Novinarke koje večeras gostuju u vili imale su jako pikantna pitanja za učesnike.

Mira Praizović bila je na vrućoj stolici. Naime, bivši učesnik Parova, legendarni Zmaj od Šipova izjavio je kako je imao seks sa Mirom.

foto: Printscreen Youtube

Kako je rekao oni su bili intimni prošle godine kada su se družili posle rijalitija.

Mira je sa jedne strane potvrdila priču a sa druge je demantovala.

"Istina sve je istina i da nije ti napiši da je istina. Poruči Zmaju da je bio toliko dobar kada ga se ne sećam. Sve je laž, ono što smo imali ja i Zmaj, to je što smo se družili na Majči, zezali se, plesali i radili lajv na fejsbuku. On to sada radi zarad marketinga, neka se uključi ovde u vilu pa da kaže šta je i kako bilo", rekla je Mira.

foto: Pritnscreen/ Youtube

Kurir.rs/HappyTV.rs/ Foto: Printscreen Youtube

Kurir

Autor: Kurir