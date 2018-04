(VIDEO) LUNA HISTERISALA: Luda sam, imam napade panike! Dozivala Anabelu, a onda joj je Sloba očitao bukvicu!

Burno je bilo noćas u rijalitiju "Zadruga.



Naime, nakon što je Miljana saznala da je Luna, kada je trudnica otišla na pregled, rekla za nju: "Da Bog da se ne vratila" došlo je do svađe između ove dve ukućanke U raspravu se umešao i Sloba Radanović.

"Ne mogu! Neću! Luda sam! Imam napade panike! Šta sam im ja zgrešila? Šta? Ja sam nečije dete! Mama! Mama, što si me pustila ovde, kada si me ceo život čuvala! Što me pusti ženo ovde", rekla je Luna kroz suze i dodala da više neće da ćuti.

"Slobo, pusti me da pričam šta ja hoću, lakše mi je! Ona zna zašto joj ja ovo kažem, ne optužujem je! Mama! A zašto?! Šta mi je falilo? Imala sam sve u životu", rekla je.

Inače, sinoć je Luna rekla da joj je žao što je to izjavila za Miljanu Kulić i da nije ništa loše mislila, ali i da joj je mnogo lakše kada ne sluša dobacivanja upućena njoj od strani ove ukućanke.

