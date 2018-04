SVI IH PAMTE PO SEKSU PRED KAMERAMA: Tomislav Panić želi da bude sa Minom, ali samo POD OVIM USLOVOM!

Tomislav Panić Toma napustio je rijaliti Zadruga, a strast koja je buknula pred kamerama između njega i mlade Mine Vrbaški i dalje se nije ugasila.

Maneken od starta nije krio da je ženskaroš, međutim, ono što nije očekivao je to da će se u rijalitiju zaljubiti.

foto: Printscreen

"Mina me je odmah privukla. Za Lunu sam govorio da je lepa devojka, ali Mina je baš za mene. Atraktivna, upečatljiva. Ne volim ja silikone, a kod Mine mi se dopao taj njen glamur. Želeo sam da vidim da li mogu nešto novo da probam, ona je za mene jedno potpuno novo iskustvo. Stvarno mi je prijala i biće još lepše kad izađe. Obećao sam da ću je čekati, samo ako se bude ponašala kako treba. Nisam ljubomoran, iako svi pominju da će opet imati nešto sa Đeksonom. Mislim da od te priče neće biti ništa", poručio je bivši zadrugar i dodao:

foto: PrintScreen/Instagram

"Ne kajem se što sam imao seks pred kamerama sa njom. Jeste ona mlada, ali pa šta? Imala je seks pred kamerama i pre nego što sam ja ušao. Niko od mojih me ne osuđuje za taj postupak. Čak sam i iznenađen koliko me je ljudi podržalo kad sam izašao napolje. Očekivao sam da će da bude više kritika, na to sam valjda navikao. Podržala me je i porodica, oni su savremeni, pored mene su počeli da shvataju neke stvari. Pa, ovo je 21.vek. Kad Mina izađe iz rijalitija planiram da ih upoznam, da svi zajedno odemo na neki ručak. Za sada im se sviđa, podržavaju moju odluku i vezu".

Објава коју дели Mina Vrbaški (Josifa) (@_mina.official__) дана 13. Јан 2018. у 9:09 PST

Toma je otkrio da je i u toku razgovora pratio Zadrugu, te da se nervira što ne može da bude uz svoju devojku.

"Njoj treba neko jak i stabilan da je podrži. Najlakše je Minu osuditi, svi možemo da osudimo, ali ja sam je odbranio. Niko nije bio uz nju da je usmeri i vrati na pravi put, tako da sam joj se ja našao i nastaviću da joj pružam podršku i kad izađe. Kliknuli smo jer smo oboje imali teško detinjstvo i težak život generalno. Ne pričam često o tome jer ne volim da me ljudi sažaljevaju. Namučio sam se, teško sam zarađivao i loše živeo, kao mlad sam počeo da radim. Život mi je bio toliko turbulentan da su me mnogi savetovali knjigu da napišem. Sve je iza mene i ja nastavljam dalje".

Panić je otkrio da ga je po izlasku iz Zadruge najviše šokirala vest da se njegov brat ljubio sa majkom njegove izabranice Mine, sa Ivanom Vrbaški.

"Bože mili. Kad sam video samo što me šlog nije strefio. Nisam mogao da verujem. Odmah sam pozvao Ivanu da je pitam o čemu se tu radi i da li ona ima nekoga. Ona kaže da je u vezi sa izvesnim Sašom, a moj brat je valjda stavio tačku na to. Rekao sam mu da tu nema prostora, da to nije normalno i da ne može da bude sa Mininom majkom".

foto: Privatna Arhiva

Bivši zadrugar je kao iz topa odgovorio da mu je glavni favorit Kristina - Kija Kockar.

"Kija će odneti pobedu. Ona je prevarena žena koja gura tu svoju priču. Da li je i ona varala, to mene ne interesuje i u te stvari neću da zalazim. Ono što znam jeste to da je ona jedna jako inteligentna žena. Tako funkcionišu te stjuardese, njih ništa ne može da izbaci iz takta, valjda su tako naučene. Opsuju ih pijani ljudi u avionu, uvrede, a one sve podnesu sa osmehom. Siguran sam da će ona pobediti u Zadruzi".

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/ Foto: Printscreen/ Instagram

Kurir

Autor: Kurir