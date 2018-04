MIKI PRIZNAO KOLIKO PUTA JE IMAO SEKS SA NADEŽDOM: Ko zna šta može da se izrodi iz ovoga!

Pčelar iz Kupinova Miki Đuričić prethodnih dana pričao je da u rijalitiju ima devojaka koje su lakog morala.



Nakon što je uvredio zadrugarke, on je pokušavao da se opravda i izvuče na sve načine.

"To je rečeno da se od Nadežde pravi sada ku*va, a ima mnogo većih! Bane je po meni veća ku*va, bio sa Nadeždom, bio i sa Nenom. Ja nikoga ovde nisam poznavao. Ja sam od drugih ljudi čuo da postoje u kući devojke koje rate te neke stvari za novac! Za Macu sam čuo... To su rekli ljudi koji njih znaju. Mene to ne zanima. Ja nisam nikoga je*ao za novac", rekao je Miki i dodao šta misli o Nadeždi.

"Desila se ta strast, desilo se tri puta i neće se više dešavati. Tako smo se dogovorili. Nadežda je meni simpatična, mi smo se tu našli. Ja nju poštujem. Ko zna šta može da se izrodi iz ovoga. Neće ostati trudna u rijalitiju", iskren je Đuričić.

