SAD JE STVARNO KRAJ: Nije se ustezao, sve JOJ JE SASUO U LICE! Posle OVOGA Mladen i Nina su završili!

Tokom večeri posle priče o Nininom dugu došlo je do svađe između Mladena i nje.

Kako je već poznato da se oni vrlo često svađaju i ulaze u sukobe večeras su ponovo bili na granici raskida.

Svađa je počela oko Nininog ponašanja prema njemu kao i o njenim bivšim momcima.

"To uličarsko ponašanje možeš da pokazuješ na ulici a ne ovde. Ako sam ja predobar za tebe moraš i ti. Ti si ovde prolupala devojko. Mene je stvarno sramota što sam se zaljubio u tebe pa mi se sad tu kurčiš. nemaš obraza jedan posto, vrati se tamo onima sa kojima si bila od 16 godine. Ja tebe nisam smuvao na pare, kada se posvađamo ja ti dam reč svoju ne dam ti pare pa se pomirimo. Ja ti te tvoje sve nabijema na k***c, sve vas nabije Mladen Vuletić iz Zete. Moraš to da shvatiš da tebe ja nisam smuvao na pare već na priču. Sram da te bude što se ponašaš tako a obigravam oko tebe. Ponašaj se kako treba za svoju budućnost", rekao je Mladen

"Zaboravio si one sa kojima nisam bila, sa kojima sam bila kao kombinacija. Ajde videćemo sve kada izađemo.Nemam ja kome šta ovde da se pravdam, zašto te toliko bole moji bivši. Ti meni ne možeš da uradiš ništa što mi već nisi uradio. Ne interesuješ me uopšte samo želim da budem sama ali je to prosto nemoguće", rekla je Nina.

