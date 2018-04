BOLJE SE KAJATI, NEGO NE PROBATI: Katarina Živković progovorila o svom ljubavnom životu, pa se osvrnula na dramu koja se desila Nataši Bekvalac!

Pevačica Katarina Živković poznata je po tome što ne voli da priča o privatnom životu, ali ja zato iznela svoj stav o ljubavi, zaljubljenosti i vezama uopšte.

"Ja bih volela da imam onoliko koliko poželim da imam i da ono što poželim ja to i uradim. A to generalno i radim, zato što ne volim te lažne moraliste i zašto neko ne bi bio sa nekim ako mu se dopada, koliko god to trajalo - dan, dva, mesec, godinu, dve, jednostavno lepo je probati, pa se onda možda kasnije i kajati. Bolje se kajati zbog toga nego zato što ništa niste pokušali", rekla je ona za "Premijeru".

foto: Damir Dervišagić

Osim toga, Kaća se osvrnula i na slučaj Nataše Bekvalac, koja je svog supruga Luku Lazukića optužila za nasilje, istakavši da je dobro uradila što je cela priča medijski propraćena.

"To je stavrno žalosno, ali njoj svaka čast što je javno iznela to što joj se desilo i na neki način dala vetar u leđa ženama koje možda ćute i trpe nasilje", izjavila je pevačica.

foto: Vladimir Šporčić

Ona je otkrila da bi volela da ima decu, ali da za to čeka pravu priliku.

"Čekam pravu priliku, volela bih da imam mnogo dece, i dečaka i devojčicu", rekla je Katarina.

