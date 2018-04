(VIDEO) KIJU SU DOTUKLE SLOBINE SUROVE REČI: Vikala, plakala i molila sve da je ostave na miru!

Kristina Kija Kockar je lila suze kada je čula pesmu omiljenog pevača svog pokojnog oca.

Dok je Sloba Radanović mazio svoju suprugu po glavi i tešio je, Luna Đogani ušla je u svađu sa Milanom Miloševićem.

"Ti si rekao da sam ja rekla da smo mi raskinuli! On je meni prišao i to mi rekao. Ajde idi kod njega da vidimo šta je istina", govorila je Luna Milanu koji se pravdao da to nije pričao.

foto: Printscreen/Youtube

"Mene ne zanima ako vi dogovarate priče. Čoveče ti sinoć zamalo nisi umrla. Još mi je sinoć rekao da će njegovi roditelji razumeti njegovu odluku. Koju odluku? Drugu odluku! Dečko te kulira dva dana. Znači igrate igru, očigledno. Nemojte meni da solite pamet", pričao je Milan.

Milan i Luna zatim su otišli u dvorište, gde su se nalazili Slobodan i Kristina, a zatim su ušli u žestoku svađu. Sloba je u toku rasprave rekao kako nije ćutao kada ga je Milan pitao da li voli Kiju ili Lunu.

"Dva puta si sinoć ušao i video da plače u krevetu, a ti joj nisi prišao. Rekao si da mi pravimo okolo priče. Miljana je rekla da si ti tamo priznao da voliš Kiju. Bolje ćutite! Krivo mi je što pričaš da sam ja to izmislio. Ja bih rekao da je do Lune problem", rekao je Milan.

"Sad od.ebi! Igramo igru? Od.ebi! Nemoj da mi se obraćaš više! Alo, nisam debil, vi pravite priču! Ja sve radim svojim srcem. Ja dolazim kod Kije jer ja želim da budem kod nje u ovim trenucima. Vodite vi svoje brige. Šta god ja da odlučim, ja ću nositi svoj teret. Vi pravite od svega senzaciju. Ti Milane non-stop izvrćeš reči", vikao je Sloba.

"Svaka ti čast Slobodane, svaka čast", izjavila je Kija.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir

Autor: Kurir