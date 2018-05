(VIDEO) VODITELJKA SLAGALICE BLISTA U POPULARNOJ SERIJI! Kristina Radenković: Zaigrati u Nemanjićima je kao neki san!

Poznata voditeljka Kristina Radenković jedva je dočekala svoj pet minuta u Nemanjićima.

"Toliko dugo sam čekala ovu seriju, tako da je epizoda u istoj kao neki san", poručila je putem Instagrama, dok su se i više nego lepi komentari na njenu izvedbu nizali poput perli.

"Ulepšala seriju glumačkim darom, spoljašnjom i unutrašnjom lepotom... Bravo!" samo je jedan od njih.

foto: Isntagram screenshot

Za Kurir nedavno je izjavila:

"Dugo nisam snimala ništa za TV i s radošću sam prihvatila poziv da budem deo ekipe. Moj lik nema ni ime (smeh). Igram devojku s potoka, a možda me ljudi neće ni prepoznati. Uspešno su me transformisali u ženu iz srednjeg veka. Neće ni majka da me prepozna (smeh). Imam scene s Vojinom Ćetkovićem. Moj lik je razrešenje sezone. Ona donosi vesti Stefanu Prvovenčanom. Ne bih ništa više otkrivala i kvarila publici ugođaj".

(Kurir.rs/Foto: Marina Lopičić)

Kurir

Autor: Kurir