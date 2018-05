POSLE GODINA ĆUTANJA, LEPA BRENA PROGOVORILA O JEZIVOM DOGAĐAJU: Strahovala sam da više nikada neću videti SINA!

Lepa Brena i njen suprug, bivši teniser Boba Živojinović prošli su kroz pakao pre 18 godina kada je njihov stin, tada osmogodišnji Stefan kidnapovan ispred porodične kuće u naselju Bežanijska kosa. Godinama posle toga, pevačica nije htela ni reč da progovori o tom strašnom događaju, ali je poslednjih godina tek ponešto otkrila o svemu tome. Za nju je Stefanova otmica i dalje bolna tačka i tema koja se nikada neće završiti.

"Stefanova otmica je za mene kao kada doživite metastazu raka i preživite je. To je priča koja nikada neće biti završena. Kao da imate ćeliju u sebi koja može da se razvije bilo kada. Mi smo porodica koja o tome stalno priča. Za sve, posebno za nas roditelje je strašno da se desila jedna takva kriminalna stvar a da država nije učinila ono što je trebalo. Počinioci nisu pronađeni i kažnjeni, policija nije završila svoj posao. Ono što želim decidirano da kažem niti smo Boba i ja, niti je Stefan na početku svoje karijere želeo da se o otmici prave bilo kakve insinuacije. Ukoliko država, policija ili bilo koji državni organ smatra da ova priča treba da se istraži do kraja i pronađu počinioci, to treba da se radi iza zavese, daleko od medija", rekla je pevačica za Glamur.

Podsetimo, Stefan Živojinović otet je 2000. godine pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima. Ono što je poznato jeste da su Brena i Boba otkup platili 2,5 miliona maraka, ali da otmičari nikad anisu pronađeni. Pevačica i bivši teniser punih pet dana nisu znali da li je njihov sin živ, a za to vreme su prolazili kroz pravu agoniju. Po njihovoj želji mediji nisu izveštavali o otmici sve dok Stefan nije vraćen u ruke roditelja.



Četiri verzije otmice Prema prvoj verziji, Stefana je kući dovezao taksista nakon što su ga posle primopredaje otmičari ostavili na Kalemegdanu. Prema drugoj priči, dečak je predat Breni, koja je bila na nišanu snajperista, dok je Boba predavao novac otmičarima na Novom Beogradu. Speskulisalo se i da je pevačica na niškom auto-putu preuzela sina. Neki mediji su pisali i da je izvršena primopredaja u okolini Dubrovnika.

Legija pregovarao sa otmičarima? Kako su tada prenosili mediji, važnu ulogu u pregovorima s otmičarima Breninog sina odigrao je Milorad Ulemek Legija, bivši komandan JSO. Spekulisalo se da je upravo Legija predao novac kidnaperima. Međutim, njegova uloga u otmici malog Stefana nikada nije zvanično potvrđena.

- "Zemunci" i njihovi saučesnici iz JSO oteli su Miroslava Miškovića, Miliju Babovića i druge. Uglavnom su se bavili kidnapovanjem i drogom. To su, što bi se reklo, bile najjeftinije pare - rekao je svojevremeno Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti.

