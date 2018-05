MIKIJEV OTAC OPLEO O NADEŽDI ZBOG SEKSA U KOKOŠINJCU: A sad Mirko promenio ploču i evo šta mislio o snajki i kako će je dočekati

Veridba Mikija Đuričića i Nadežde Biljić podigla je na noge celo Kupinovo, a Mirko Đuričić, otac pčelara, koji je pre osuđivao Nadeždu, što je naskakala njegoovg sina u kokošinjcu, sad jedva čeka da mu stigne snajka, mada je i malo skeptičan jer nije život rijaliti.

"Ako je Miki odlučio da dovede mladu i oženi se neka mu je sa srećom. Podržaću svog sina jer je odavno trebalo da se oženi i skrasi pored jedne žene. Dobrodošli su u moju kuću on i Nadežda. Još malo će Miki i sestrića da oženi, pa bi bilo lepo da sestrić ne preskače ujaka. Ne znam koliko će od “Zadruge” Miki zaraditi, ali se nadam da će moći od tog novca da živi i počne nešto da radi", rekao je Mirko Đuričić.

Mirko, ipak priznaje da je pomalo skeptičan u vezi sa Mikijevom veridbom jer poznajući svog sina zna da bi bio u stanju da zbog šoua izgovori i uradi i ono što ne misli.

"Rijaliti je jedno, a život drugo. Ništa ne znam šta je istina i da li je ta veridba fora. Možda se Miki šali. Ja ne pratim “Zadrugu”, a šta ima i da gledam, kao da ne znam svog sina. Možda je ta veridba neka igra pa što bih ja o tome pričao kao da je ozbiljna stvar u pitanju. Ako je iskreno voleo bih svadbu da napravimo, ali čekam Mikija da sve na licu mesta vidim sa njim", iskren je Mikijev otac.

Što se tiče potencijalne snajke, pevačice Nadežde Biljić koju je ranije Mirko osudio kratkim komentarom zato što je sa njegovim sinom imala seksualne odnose u kokošinjcu što je kamera i zabeležila, danas nije želeo da je komentariše posebno.

"Ne poznajem ni nju ni njenu porodicu i moji ćerka i sin bi me osudili da govorim nešto o njima. Pisali su mediji i nešto što nisam izjavio. Rekao sam vam da ne gledam “Zadrugu” i da me komšije ili novinari upućuju u neke detalje, tako da nemam pravo ni da pričam kako i šta rade Miki i njegova devojka. On je meni rekao telefonom da hoće da se ženi i ja sam mu rekao: “Alal ti vera”. Tako i mislim, odavno mu je vreme za decu. Gledaću im dete, ako treba i petoro. Neću ih pustiti na ulicu, a uostalom neka roditleji brinu i gaje ih, kao što smo Mira i ja našu", rekao je Đuričić.

Mirko je otkrio da mu je žao što njegova kuće nije reprezentativnija i da je težak samački život kakav vodi.

"Moja Mira je sve dočekivala u kući širom otvorenih ruku i ugostila je svakog pićem i hranom. Sad sam sam, ako Miki nije tu. Napravim lom u kući, ovoj mojoj nezavršenoj koja je obišla svet, ali šta ću kad je novinari snimaju u prolazu i bez pitanja. Na primer danas sam oprao brdo šerpi i sudova da malo dovedem u red kujnu. Žao mi je što ne mogu da vas primim u kuću, ali nemate ljudi šta da slikate. Volim da kuvam, obična gurmanska jela, a Miki zna i italijanska i neka moderna. Ako i snajka bude znala da kuva, eto nama ugođaja, ali ne mora ništa da radi ako neće. Ako je mom sinu lepo i meni je. Voleo bih samo da bude srećan. Mi smo obojica jednostavni i ne volimo komplikovan život", zaključio je Mirko.

