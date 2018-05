ANA KOKIĆ IMA VELIKI STRAH OD OVOGA: Nikako ne mogu da se opustim, sve vreme sam u grču!

Ana Kokić je ispričala kako provodi slobodno vreme, kakvi su joj planovi povodom albuma kojim će obradovati publiku i otkrila kako se provodi kada je u Moskvi, gde odlazi kod supruga Nikole Rađena.

Da li postoji neka vest koja je izašla o tebi, a da te mnogo povredila i da bi danas to promenila da imaš mogućnost da uređuješ zabavnu rubriku?

- Kada sam bila mlađa, mnogo su me povređivale priče za koje sam znala da su daleko od istine. Tada nisam znala kako funkcioniše šou biznis. Danas ne bih ništa menjala, jer su te stvari učinile da budem jača i mudrija. Postoje, ipak, situacije koje mogu da izazovu nemir kod mene i meni bliskih ljudi, a to je kada se napiše da sam bolesna, a nisam. Da sam imala neku operaciju, a nisam ni to... Tada se uznemire i moji najbliži i onda misle da krijem neke stvari od njih. Eto, takve stvari mi poremete nekoliko dana, jer kada su u pitanju zdravlje i život vaših najmilijih, onda nije lepo da se igramo sa tim stvarima.

foto: Damir Dervišagić

Tvoje kolege se često žale da nema posla. Kakva je situacija kod tebe?

- Ne mogu da kažem da svake godine ima sve više posla, kad nije tako. Ipak, ja se ne žalim. Na mojim nastupima ljudi uživaju i ja se trudim da zauvek zapamte moje gostovanje, dobar glas se uvek daleko čuje.

Šta ti se najviše dopada u Moskvi?

- Tamo je toliko bajkovito, da je meni dovoljno da samo izađem i šetam ulicama i već se osećam divno. Sednem na Crveni trg, poručim kafu i uživam...

Da li si se navikla na život sa koferima?

- Jesam i meni je to super. Jedina stvar koja mi pravi ozbiljan problem jeste strah od aviona.

Kako se opuštaš u avionu?

- Nikako. U grču sam dok ne sletimo.

foto: Dragan Kadić

Da li je to ozbiljan strah?

- Mogu vam samo reći da stalno slušam zvuk aviona i kako se čuje, a onda posmatram stjuardese da vidim hoće li se one uspaničiti u nekom trenutku, jer je onda to i meni signal da nešto nije u redu, pa da mogu da počnem da vrištim i da se opraštam sa svima. (smeh)

Znači, ne voliš kada stvari nisu pod tvojom kontrolom?

- Pa kažu da zapravo taj strah od letenja znači da sam tip koji se plaši stvari na koje ne može da utiče i koje nisu pod njegovom kontrolom. Šta god da se desi, meni su ruke vezane i to je najveći problem.

Da li je tako i u životu?

- Najsigurnija sam kada ja nešto radim. Volim da držim sve konce u svojim rukama i da je sve pod mojom kontrolom.

Mnogi te nazivaju seks-bombom. Da li sebe vidiš tako?

- Ma ne. Ljudi nas obično vide na jedan način, a mi sebe gledamo drugim očima. Posebno žene. Uvek prvo vidimo svoje nedostatke, pa tek onda one lepe stvari. E, kad prihvatimo sebe do kraja, onda ćemo isijavati pozitivnom energijom i lepotom.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Alo, Foto: Dragan Kadić

Kurir

Autor: Kurir