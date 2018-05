CAKANA BRUTALNO OPLELA PO LUNI ĐOGANI: A kada Anabela čuje šta joj je Dragica poručila, neće joj se svideti (VIDEO)

Dragica Radosavljević Cakana bila je godst u rijalitiju kao Viktorijina podrška, ali je brutalno oplela po Luni Đogani, kao i po koleginici Anabeli.

"Sloba verovatno kida svoje roditelje, a sa druge strane kida se i Kijina majka, ali i Anabela, ukoliko nema neku taktiku i opciju da bodri svoju ćerku, ali to je za mene van pametni. Izvinjavam se, ona je moja koleginica na neki način, ali ja bih svoju ćerku za uši izvukla samo tako. Ne bi me zaustavilo 15.000 policajaca. Ozbiljno", rekla je Cakana, koja je potom komentarisala i Slobu, koji je za nju i najveća žrtva.

"Obe je trebalo da shvate, da jedna ode na svoju stranu kreveta, druga na drugu, i borba kreće, a on uživa u drugom krevetu jer nema ništa lepše kada te vole dve žene. Samo što je on neodlučan i cinculira. Koliko god je on meni simpatičan, to mi se ne dopada", rekla je Cakana, koja je čak prokomentarisala da ne može da sluša šta ima da kaže Luna o vezi sa Slobom, ali je kasnije i te kako prokomentarisala blogerku.

"Kako u životu, ja bih rodila?! Čekaj, devojko "ja bih da rodim", e baš bih volela da joj se to desi. Mlada je, tek treba da živi, da završava neke škole. Šta će da čeka dok se Sloba pevač vrati sa tezge. To je ludilo šta devojka priča. Ona je zaslepljena i takmiči se sa Kijom, sujetna je da se Sloba ne vrati Kiji. Mislim da Sloba želi obema da vidi leđa. Da on ovoliko ispašta zbog ovakvih situacija, to je neverovatno", rekla je Cakana.

"Lepo joj je Kija odgovorila, kako da se bori za sopstvenog muža, da se bori sa devojkom koja je poželela da ima lutkicu. Ona je rasla pod staklenim zvonom. Kojim zvonom staklenim? U Mirijevu pod staklenim, dajte, molim vas, nemojte da ste smešni. To je jedna razmažena devojka koja ne zna šta će sa sobom", navela je pevačica.

