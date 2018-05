MILJANA DO 14. GODINE SPAVALA SA TATOM U KREVETU: Nije smeo da ima seks sa ženom, a kad čujete kako je izgubila nevinost, ostaćete u ŠOKU (VIDEO)

Miljana Kulić koja je u šestom mesecu trudnoće ispričala je Slobi i Luni kakva je ona bila kao mala i na koji način je izgubila nevinost.



"Danju spavam, a noću sam bila budna do osam ujutro. Tata me sedne u kola i vozi me po celom gradu dok ne zaspim a onda me polako iznesu i ja se odmah probudim. Jako sam vezana za tatu", počela je svoju ispovest Kulićeva,



"Moj tata je polomio vilicu jednom čoveku jer mu je opsovao majku, mrtav pijan. Moj otac bi mogao da ubije za porodicu, kad mu neko kaže za ženu, za mene. On nije smeo mesec dana da izađe iz kuće kada se dogovilo ovo sa Ivanom jer se plaši sebe. Ne plaši se drugih nego sebe, ubiće nekoga. Zamisli da ti neko kaže ćerka ti je ku.va ili zatrudnila u rijalitiju. Ljudi su ograničeni, ne razumeju to", počela je svoju iskrenu ispovest.

"Od tuge za tatom ja sam imala temperaturu, išla sam kod psihologa. Pođe u Jagodinu, ja plačem, mora da se vrati. Do 14 godine sam spavala s njim u krevetu, moji roditelji nisu imali odnos zbog mene. Čim vidim da tata ide kod mame, ja odmah idem za njim i legnem između njih ili lupam na vrata "otvorite", uzmem čekić. Bila sam nemoguća", prepričavala je svoje detinjstvo Kulićeva i rekla da je psiholog savetovao njenog oca da mora da je bije, udara po dupetu kada dođe da legne pored njega, a onda je ispričala kako je izgubila nevinost.

"Sa 16 godina vidim od mame da se u kupatilu pere sa irigator. Sačekam da ona završi u kupatilu, uzemem čakj od kamilice, sipam i uđem ja u kupatilo. Obrijem noge..." počela je priču, ali ju je i produkcija cenzurisala.

