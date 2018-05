KO JE RADIO BOTOKS, KOME SEKS ODRŽAVA VEZU, A KO SE ORTAČIO SA SLOBODANOM MILOŠEVIĆEM: Otkrijte intimne tajne estradnih ličnosti!

Pop-folk pevač Saša Kapor otkrio je u kakvom su stanju on i Nikolina kada je njihov brak u pitanju.

"Nikolina i ja smo sada razdvojeni, ona je u Sarajevu, a ja u Beogradu. Nije baš sjajna situacija i pokušavamo ovako razdvojeni da se uželimo jedno drugoga. Opet nam je brak u krizi, ali nadam se da ćemo se opet izboriti sa tim. Znate šta mene i Nikolinu veže...dobar seks, zaista, tu se savršeno slažemo", rekao je pevač.

Pevač Amel Ćemal Ćemo priznao je šta je radio na sebi

"Radio sam botoks, ali ne na licu. Pošto sam imao problema sa znojenjem i mrzeo sam da vidim da mi je majica ili košulja mokra botoksirao sam se ispod pazuha i tako rešio svoj problem" rekao je pevač.

Ivan Gavrilović prisetio se svoje veze sa Marijom Milošević, ćerkom Slobodana Milosevića.

"Svi znaju da je to bila opsana veza i da su nas na kraju tajne službe razdvojile ali sećam se da je Milošević bio opusten lik. Jedno veče zove ga Marija i pita ga "tata šta radiš", a on kaže "Evo popravljam veš mašinu, nešto se pokvarila, ali ne mogu da nađem ona klešta papagajke". Marija ga je pitala da mene pošalje da mu pomognem, ali on je rekao da ne treba, neka žzivamo" prisetio se pevač tokom gostovanja u emisiji Press pretres.

