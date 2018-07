LEPI MIĆA IZNEO NOVE DETALJE O BIVŠIM SUPRUŽNICIMA: Kija je Slobi 4 puta ponudila razvod! Rasplodni bik je to ODBIO!

Bivši učesnik rijalitija "Zadruga" Lepi Mića gostovao je sinoć u emisiji uživo i tom prilikom u više navrata opleo po Slobi Radanoviću.

Pevač je tokom rijalitija prevario suprugu sa Lunom Đogani, što je šokiralo javnost, a bivši Zadrugar nije štedeo reči kada je pevač u pitanju.



"Cela priča te tajne tog nenapadanje su te dve godine čuvene. Kija je pre dve ili tri godine četiri puta ponudila Slobodanu razvod, zbog svog zdravstvenog problema, svesna da pored sebe ima rasplodnog bika. On je to odbio, to govori da je on mnogo voleo Kiju. Koren priče je da je ona njemu četiri puta navela razvod. Niti je ona rekla da je on gej niti on da je ona nešto ružno, stali su na tome i... Jako su bitne te stvari, da si ti sa nekim dve godine u braku da nemate seks da je on ovakav i onako, ona nije imala odgovor na to pitanje", rekao je Mića.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Foto: Damir Dervišagić, printscreen

Kurir

Autor: Kurir