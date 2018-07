BORA PROGOVORIO O SEKSU SA KEVOM MINE VRBAŠKI: Bili smo u kolima, mnogo sam se napalio, završio sam pre vremena! A evo šta mu je Ivana poručila (VIDEO)

Majka bivše učesnice "Zadruge" Ivana Vrbaški i Bora Santana imali seksualne odnose, a Bora se sada napokon oglasio tim povodom.

- Iskreno, posle žurke je prišla njena keva, upoznali smo se. Tad sam je prvi put video, ona me je gledala. Rekao sam joj iz zezanja: "Mnogo se dobro držiš za svoje godine, kulturna si žena", bacio sam joj neku priču, normalno. Rekla mi je da joj se javim posle. Mina je otišla, Ivana je ostala tu sa nama, rekao sam joj da ću da je vozim kući. Ništa nije bilo, ja sam se malo zezao sa njom, nismo se muvali, ali nisam imao pojma da će žena da se primi. Iskreno, nije bilo ničega, nije bilo seksa, bilo je nežnih dodira. Nisam ja u stanju, ja ne volim da imam nešto intimno sa osobom ako to nije krevet, po kolima me to ne interesuje. Ne mogu da kažem da je to bio seks, jer ja seks u kolima ne priznajem - nevešto se pravdao Santana, koji je je na naše uporno insistiranje, posle dvadesetak minuta odlučio da otkrije još po koji detalj.

- Ljubili smo se, bilo je tu malo nečega. Nisam mogao da se opustim, ja sam jako stidljiv. Glupo je da ti ja to pričam, kao muškarac. To je bio moj trenutak slabosti, posle devet i po meseci sam izašao iz "Zadruge". Po'vatali smo se malo, zamalo da dođe do seksa. Napalio sam se, iskreno, jedva sam se suzdržao, završio sam pre vremena. Nije bilo do seksa, ali kao da jeste, bilo je ozbiljne 'vatačine. Iskreno, meni je intimniji poljubac od seksa. Stvarno neću ništa da pričam, mnogo mi je glupo, zovi nju, pa je pitaj, šta ti kaže ona – tako je bilo - rekao je Bora i dodao da je Ivana sa njim htela vezu, a on to nije mogao da joj pruži.

Međutim, sada se pojavila prepiska koja u velikoj meri demantuju tvrdnje da nisu imali ništa jer Ivana u njihovom dopisivanju tvrdi da kod nje "nije samo seks", već da postoji nešto više i da se ona toga ne stidi.

A Ivana je rekla da su njih dvoje bili samo dobri prijatelji i da između njih nije moglo biti ništa.

Kurir.rs/Pink/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir