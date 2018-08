SARA HTELA U ZEMLJU DA PROPADNE! LEPI MIĆA BRUTALNIJI NEGO IKAD: Se.em vam se u tu ljubav! Ima da PUKNE ZA 20 DANA! EVO ZAŠTO! (VIDEO)

Pošto se dotakao veze njene veze sa Vladanom Vojnovićem Vojketom, Lepi Mića Sari nije dozvolio ni do daha da dođe, a tek do reči! Urlajući pred milionskim auditorijumom, istakao je da njihova ljubav "pući" za dvadeset dana, a evo i zašto to misli.

"Preči vam je posao od ljubavi, se.em vam se u tu ljubav. Stepen emocija, kako ide vreme se smanjuje. Vi ste zaljubljeni, ali doći će vreme kada to neće biti. Zašto se Vojke dopisivao sa Minom i Anom Korać kada je bio van 'Zadruge'? Dopisivali su se Slobodan i Ana Korać, zatim Vojke i Mina, Vojke i Ana Korać. Ja pričam samo ono što sam čuo. Kunem se peti put ovde da je Vojke rekao: 'Išao sam kući kod Sare Reljić da ispoštujem, ne volim je', možda se to u međuvremenu promenilo. On ima pravo, Saro, da te ne voli, da snimi pesmu sa tobom i da te iskoristi. Sara je muzički potkovana. Oni su ustvari muzička radionica a ne veza", vikao je on.

Pevač se takođe osvrnuo i na svoju vezu sa današnjom suprugom, te otkrio kako su se oni pre braka zabavljali tri godine i viđali se svaki dan, a ne kao Sara i Vojke koji se, kako kaže, ne viđaju po dvadeset dana.

Svi ovi komentari Saru su veoma neprijatno iznenadili, a kako nije mogla da dođe do reči i ispriča svoju stranu priče, u jednom trenutku je ustala i poželela da napusti emisiju "Zadruga, narod pita".

Pošto se malo pribrala, rešila je da odbrusi Mići.

"Moj stav je da ja tog dečka volim. To što on priča o početku - on je iskren bio od početka do kraja. Kada je ušao rekao je: 'Nisam je voleo kao što je sada volim'. Mića ne mora da brine o mojoj i Vojketovoj vezi, ako pukne, Bože moj, ni prva ni poslednja. Ja verujem u našu ljubav", zaključila je ona.

