LAZUKIĆ STIGAO U CENTAR ZA SOCIJALNI RAD: Kasnije se pojavila Bekvalčeva sa Katjom, a evo koliko je Luka bio sa ćerkom

Bivši muž Nataše Bekvalac, Luka Lazukić stigao je nešto pre jedan sat u Centar za socijalni rad kako bi, kao i svake srede video ćerku Katju.

Podsećamo, odluku o viđanju jednom nedeljno i to na pola sata u prisustvu socijalnih radnika doneo je sud kada je Nataša Bekvalac bivšeg supruga Luku Lazukića prijavila za nasilje.

On je, kao i svaki put do sada došao na motoru i bez reči ušao u Centar za socijalni rad. Nije bio raspoložen da daje izjave. Ovoga puta došao je sam, a s obzirom na vrućinu, bio je obučen u majicu kratkih rukava, tako da su sve njegove tetovaže došle do izražaja. Prošle srede, sa sobom je poveo advokaticu.

Posle pola sata stigla je i Nataša, sa kojom je sve vreme bila i dadilja, koja je uvela ćerku u socijalno, budući da nasilnik ima zabranu prilaska Nataši, te njih dvoje ne smeju da se sretnu.

Nataša je izašla i odvezla se u nepoznatom smeru, a posle pola sata se vratila kako bi preuzela ćerkicu Katju.

