Anabela i Gagi nisu dali LUNI DA IDE U ZADRUGU 2, ali ona im je ZAČEPILA USTA: Evo šta im je poručila posle odluke da ponovo uđe u rijaliti!

Posle predomišljanja i kolebanja, Luna Đogani je potvrdila da će prihvatiti poziv za drugu sezonu rijalitija "Zadruga", tako da će se ćerka Anabele Atijas i Gagija Đoganija ponovo naći u rijalitiju. Honorar, naravno, nije otkrila, ali nema sumnje da je reč o pozamašnoj cifri.



- U "Zadruzi" sam shvatila koliko vredim, a to je da se ne prodajem za sitno. Shvatila sam koliko zapravo mogu da volim i da ću pravog muškarca umeti da volim svim srcem. Pravom muškarcu neće smetati moja prošlost jer svako ima ružnu prošlost od koje želi da pobegne. On će prihvatiti moje mane i vrline - otkrila je Luna Đogani u emisiji "Zadruga: Narod pita".

foto: Printscreen/Instagram



- Poruka koju su gledaoci mogli da izvuku iz prethodnog rijalitija je ta da brak ne treba održavati ukoliko je loš, kao i to da slobodne devojke ne treba da budu sa oženjenim muškarcima - iznela je svoje mišljenje Đoganijeva, a zatim se osvrnula na svoje učešće u "Zadruzi 2".

- Svi će reći da sam luda, a i jesam! Nisam se još oporavila ni od prve "Zadruge" i moram da priznam da sam dugo razmišljala o ponudi Željka Mitrovića. Shvatila sam da nisam završila ono što sam počela i da je još mnogo toga što imam da pokažem gledaocima, da vide onu pravu Lunu koja nije ni nalik na onu koja je plakala, svađala se i spavala po ceo dan.

foto: Printscreen



- Gagi i Anabela se nisu složili sa mojom odlukom. Baš nisu bili za to, ali ne mogu oni da odluče umesto mene. Zanima me njihove mišljenje, ali ulazim iako su oni protiv. Porodično smo seli i porazgovarali, pa su shvatili da zaista želim da me gledaju oni koji me vole, a da oni koji me ne vole shvate koliko su se ogrešili o mene. Anabela mi je rekla da sam luda i pitala me je odakle mi snaga za to. Mislim da ni ona nema snage za ovo, ali zamolila sam ih da se ovoga puta ne petljaju ni u šta, da me ne brane, da se ne svađaju, da odu na neko putovanje i da uopšte ne gledaju rijaliti. Gore mi je kada se oni mešaju - zaključila je Đoganijeva.

foto: Printscreen/Instagram

