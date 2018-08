ON JE OŽENJEN, ALI NEMA VEZE: Vest da Luna ulazi u Zadrugu 2 ŠOKIRALA je sve, a evo kojeg muškarca bi volela da vidi u rijalitiju! (VIDEO)

Luna Đogani je u rijalitiju "Zadruga" ušla u vezu sa oženjenim Slobom Radanovićem, a javnost je šokirana vešću da će blogerka ući i u Zadrugu 2.

Kako su preneli pojedini mediji, Đoganijeva se dogovorila sa producentima i da joj je ponuđena neverovatna suma od 100.000 evra. Luna je gostujući u emisiji uživo otkrila kojeg muškarca bi volela da vidi u Zadruzi.



"Vilijam Levi. Sad bi mogao španski glumac da dođe i da to odradi kako treba do kraja. Veruj mi, pun pogodak.. Ju, ali on je oženjen, ali nema veze, kakve to veze ima ", našalila se Luna na svoj račun.

