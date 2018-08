DARA BUBAMARA NIKAD ISKRENIJA: Jedino mi se Sloba sviđa, Kija će brzo propasti! (FOTO)

Pre tri meseca Dara Bubamara održala je uspešan koncert u beogradskoj areni i od tada niko nije mogao da joj uđe u trag.



Osim društvenih mreža na kojima je redovno aktivna, nije je bilo ni u jednoj televizijskoj emisiji ili na gradskim događajima gde se okuplja estradni svet, a razlog je, kako je rekla, njena prezasićenost i umor.

foto: Damir Dervišagić

U prvom velikom intervjuu za Kurir posle dužeg vremena Dara priča o novim pesmama koje priprema, mogućem duetu s Jelenom Karleušom, svom izabraniku kojeg krije kao zmija noge, ali i o dve najaktuelnije ličnosti - Slobi i Kiji. Prema njenom mišljenju, Radanoviću se smeši uspešna pevačka karijera, dok pobednici prve "Zadruge" predviđa suprotno - propast u muzičkim vodama.



Gde si nestala posle koncerta u beogradskoj areni?

- Veruj mi, toliko sam se umorila, i psihički i fizički, da mi je odmor bio preko potreban, morala sam u izolaciju od svega. Bila sam željna spavanja i tišine ali, naravno, radila sam, nastupala. Nisam htela da se pojavljujem u medijima, dovoljno me je bilo. Koncert mi je zaista bio naporan, i fizički i finansijski, ali sam uspela, isplatilo se na kraju, pobedila sam.

foto: Dragana Udovičić

Šta planiraš u narednom periodu?

- Evo, ulazim u studio, snimam nove pesme. Sve ispočetka.



Znači, počinje tvoje ludilo.

- Da i veoma se radujem tome, nedostajalo mi je to. Počela sam i nenormalno da treniram, smršala sam pet kilograma, hoću da imam kilažu koju dosad nikada nisam imala.



Nego, dok te nije bilo, Kija i Sloba postali su veoma popularni. Kakvu budućnost im predviđaš u muzici?

- Svima dajem podršku, tržište je takvo da za svakog ima mesta. Ali, ne zaboravimo da je u poslednjih 20 godina prošlo toliko pevača, repera. Gde su sad Dr Igi, grupa Luna i ostali. To je trenutan uspeh. Već sam rekla, kad sam bila gost u "Zadruzi", da je jedini pevač koji mi se dopada Sloba Radanović, jer ima odličan glas, a mora imati i dobre pesme. Što se ostalih tiče, uključujući i Kiju, mislim da je to trenutan uspeh i popularnost.

foto: Damir Dervišagić

Čujem da snimaš duet s jednom velikom zvezdom?

- Znaš šta, očekujte neočekivano! Dok ne ostvarim ono što sam zamislila, neću ništa da vam pričam. Još je to u fazi pripreme, ali obećavam da će sve biti vauuu.



Šta si kupila najboljoj drugarici Jeleni Karleuši za 40. rođendan?

- Još joj nisam uručila poklon. Ona se vraća u ponedeljak u Beograd, ali, naravno, čestitala sam joj. Poklon će dobiti čim se vidimo, spreman je.

foto: Dragana Udovičić

Da li je taj duet o kojem pričamo zapravo pesma koju snimaš s Karleušom?

- To bi bilo najveće ludilo mozga. Ja bih volela. Ma neću da pričam dok se to ne desi.



Je l' ti smetaju velike grudi? Sad je trend da ih tvoje koleginice smanjuju, hoćeš li ti isto uraditi?

- Ne, ja sam uvek imala velike grudi, još kao devojčica. Samo što sam tada nosila kombinezone pa se to nije primećivalo. Nisam nešto mnogo povećala grudi, baš malo.



Imaš li problema s kičmom zbog tolikih grudi?

- Nemam nikakvih problema, imam jaka leđa (smeh). Moje grudi uopšte nisu velike, to vam se čini na kameri (smeh).

foto: Privatna arhiva

Priča se da si u vezi s jednim fudbalerom.

- Ja to moram da demantujem, velika laž je u pitanju. Moj broj telefona ima samo četvoro ljudi, niko mi ne piše, niko me ne muva, ni s kim se ne čujem. Ovo sam rekla zbog moje emotivne veze, ali i zbog ljudi s kojima me povezuju. Ja ne poznajem te likove s kojima me dovode u vezu. Bukvalno padnem u nesvest kad vidim ta imena. Možda su oni uspešni sportisti, ali ja nikada nisam ni čula za njih.



A zašto baš tebe povezuju s njima?

- Nemam pojma. Skontala sam da je to možda zato što se ja ne guram da budem u novinama, a verovatno prodajem te iste novine. Ljudi, kad vide moje ime na portalima, obavezno kliknu da pročitaju. A i svi znaju da ja nisam zlopamtilo, ne ljutim se i kad se napiše neistina.

foto: Printscreen YT

Već dugo ti uspeva da sakriješ dečka od javnosti, kako ti u tome polazi za rukom?

- Bogami, da sam bila pametnija i ranije tako da radim (smeh). Lepše je ovako, a ne trudim se mnogo da ga sakrijem. On ne voli da se eksponira u javnosti, a i ja smatram da je tako bolje, i za njega i za našu vezu. Čim se pročuje s kim sam u vezi, odmah krenu smicalice, nagađanje, prozivke. Što mi to treba.



Puno košta

Imam zube od 18.000 e Dara je potvrdila informaciju da je uradila nove navlake na zubima koje su koštale čak 18.000 evra.

- Tačno je da sam toliko platila nove zube, kod mene sve puno košta (smeh). Ali ako vam bog ne da ovakvu harizmu i osmeh, ništa ne može to nadoknaditi. Mene ljudi vole. Malopre sam prolazila ulicom i najmanje 50 ljudi mi je dobacilo: "Daro, legendo!" Džaba silikoni, zubi, usne ako te ljudi ne vole. Srećna sam što sam uspela i bez fizičkog izgleda.

Kurir.rs/ Ivan Ercegovčević/ foto: Dragana Udovičić

Kurir

Autor: Kurir