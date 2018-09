DUŠICI SU DIGLI DŽIP U VAZDUH, DANIMA JE BILA U AGONIJI: Sad prvi put progovorila kakav STRAH proživljava kada sedne u kola (VIDEO)

Voditeljki Dušica Jakovljević raznet je džip ispred zgrade u kojoj živi, ali voditeljka se nije predala strahovima i nastavila je normalno da živi.

"Više delujem ok, nego što sam sam ok. Ne posustajem, nikada u životu, pa ni sada. kada se probudim imam samo jednu misiju, da uveče da ljudi u mom okruženju legnu srećni.Deca su mi krenula u školu, to su lepe stvari. Trauma ima, to će proći. Šta god je bilo, ja se nadam da je to to", rekla je Dušica.

"Moguće je da je greška, to sam propustila na dalje, o svemu tome brine policija. Ja moram da se izborim sa ličnim strahovima", otkrila je Dušica i priznala iskreno da i dalje ima strah da sedne u kola.

"Neki dan sam sela u kola i sedištte mi je bilo potpuno mokro. Sad se trudim. Biću dobro, smejemo se, počela sam i da pevam sa decom", rekla je Jakovljevićeva u Amidži šou.

Kurir.rs/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir