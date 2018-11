ANA MIHAJLOVSKI JE NOS OPERISALA PRE 5 GODINA, PA SE POKAJALA: Voditeljka se podvrgla estetskoj korekciji, a onda poslala SNAŽNU poruku zbog koje će se svaka žena ZAPITATI! (FOTO)

SVE DO DETALJA

Ana Mihajlovski vratila se na male ekrane, a sada je progovorila o korekcijama koje je imala na svom licu.

S obzirom na to da su se njeni pratioci na Instagramu, na kojem je u poslednje vreme redovna, najviše raspitivali za njene savršene zube i nos, više nema dileme. Ana je iznela celu istinu. Nakon što je napisala da su joj zubi potpuno prirodni, osim što se pre nekoliko dana prvi put podvrgla tretmanu izbeljivanja, prešla je na nos.

"Malo mi je neprijatno da govorim o tako ličnim temama, ali ako mogu bar jednu devojku da odvučem od noža - odlično! Da, operisala sam nos pre pet godina... Imate dole staru fotku pa bacite pogled... Moj nos nije bio ni veliki ni ružan, naprotiv, obožavala sam svoj nos! Ono sto je meni predstavljalo ogroman problem zaista jeste devijacija (ma koliko to bio izgovor za svakoga ko je hteo isti da skrati), ja stvarno nisam, samo sam disala oko 20 odsto na nos i to je moralo da se reši. Nekim čudom takođe nos mi je otišao u jednu stranu, što mi je izgledalo čudno na fotografijama, a obzirom da mi je to posao, rekoh, hajde, kada već imam operaciju, neka ga vrate na mesto. Lomljenjem nos je izgubio na veličini, a ionako je bio mali. Da li je bio savršen? Ne, naravno da nije i pravo da vam kažem ni sada nije savršen, ono je bar bilo moje nesavršenstvo!", iznela je Ana.

"Živimo u svetu gde se traži savršenstvo i gde je ono naizgled moguće, ali zar se ne pretvaramo svi u neki kalup? Nestaje nam karakter, individualnost, specifičnost... Svi imamo npr. isti oblik obrva jer, eto, postoji pravilo kako one treba da izgledaju! Pritisak je preveliki, ta industrija samo raste i sve nas ubeđuje kako moramo biti ukalupljeni u zadate proporcije, ali stvarno mislim da je sve otišlo predaleko i postaje jako frustrirajuće. Niko nije savršen, fotografija retko predstavlja realnost, i nemojte da nam fotke budu reper za izgled. Ja sam naučila na teži način i jako sam se pokajala za svaku sitnicu koju sam uradila, pa vi bar izvucite pouku iz mojih grešaka. Šminka je takođe otišla daleko, tako da, ukoliko želite da budete drugačiji promenite sebe na dan, a ne zauvek, jer šta god da uradite na sebi nikada neće biti dovoljno dobro, tako da je najbolje da ostanete svoji i negujete svoj organizam i lice. Naše nesavršenosti su deo nas i umesto što pokušavamo da se ukalupimo, možda je bolje da radimo na sebi kako bi prihvatili sve ono što i jesmo, jer sreća, čini mi se, ne dolazi od savršenih usana niti obrva, ponajmanje od manjeg nosa. Učite na tuđim greškama, jer popravki nema. P.S. I da, nos mi je opet kriv!", završila je Ana.

