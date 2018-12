ANDREANA SE POSLE 2 GODINE RAZVELA, A PEVAČICA KOJOJ JE NJEN BIVŠI SLAO PORUKE PROGOVORILA: Srele smo se, gledala me sa visine! Evo šta je pogrešila Čekićeva...

Andreana Čekić rešila je da nakon dve godine stavi tačku na brak sa bubnjarem Ivanom Miladinovićem, a ako je verovati estradnim pričama, pevačica nije mogla da trpi prevare i dopisivanje sa drugim devojkama, kao što je Dušica Grabović.

"Ivan je slao poruke Dušici, koja ga je ohladila, ali on je letos ponovo počeo da je uznemirava na društvenoj mreži Instagram. Ona mu nije odgovarala, ali za sve je saznala Andreana Čekić, i to od svog kuma Darka Lazića, kome se Dušica poverila. To je navodno bila kap koja je prelila čašu, pa je Andreana pokrenenula postupak za razvod braka", priča izvor.

foto: Damir Dervišagić

Inače, Dušica i Andreana srele su se oči u oči prošle nedelje.

"Tačno je da smo se zajedno zadesile u šminkernici, Andreana me je gledala s visine, a iz kog razloga, ne znam. Ja sa njenim Ivanom nisam imala ništa, čovek me ne zanima, ali ne razumem koleginice koje spavaju sa svojim muzičarima. Nije ona jedina, to se dešava često. Mora da postoji neka distanca, a ja je imam", kaže Dušica, i komentariše da Darko Lazić Andreaninog supruga Ivana nije baš obožavao:

foto: Damir Dervišagić

"Pričala sam sa Darkom Lazićem i bukvalno mu je bilo drago kada je sve to izašlo u javnost. Smejao se, on je sa Andreanom super, kumovi su, ali Ivana nije nešto voleo, kako sam shvatila."

Andreana Čekić vest o razvodu podelila je na društvenim mrežama.

"Ivan i ja imamo pre svega dugogodišnju profesionalnu saradnju, koja se neće prekidati zbog razvoda, jer oboje smo svesni da smo odličan team i da smo zajedno godinama gradili sve do čega smo danas stigli. Kad pogledamo oko sebe, oboje smo ponosni i srećni, a što je najbitnije, jedno drugom bili smo i ostajemo prijatelji, a to je najbolji oblik ljubavi", kaže, između ostalog, Andreana.

foto: Printscreen/Premijera

Foto: Marina Lopičić, Damir Dervišagić

