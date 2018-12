NAJTEŽI TRENUTAK U ŽIVOTU MU JE BIO KADA JE JOVANA BILA U BOLNICI: Željko Joksimović progovorio o DRAMI kroz koju je prošao! Molio sam BOGA da bude dobro!

Željko Joksimović je otvorio dušu i ispričao pojedinosti koje javnost o njemu, ali i njegovoj ženi Jovani Joksimović, nije znala.

Imate li neki ritual pre izlaska na scenu?

- Volim da se opustim, to mi je najvažnije, da nema tenzije. Proveravamo neke detalje, sitnice koje mi padaju na pamet. Popijem vodu i krećem. Kada je Jovana sa mnom, čvrsto je zagrlim, to je poslednja stvar koju uradim pre nego što izađem na scenu.

Kada ste poslednji put primili ljubavnu poruku od obožavateljke?

- Malopre. Društvene mreže su omogućile da se bliže povežemo sa našim fanovima i da nas upoznaju kroz neku drugu prizmu. Iako imam tim koji se bavi mojim nalozima, ponekad uđem u inboks, naročito posle koncerata, ili pregledam sve storije.. I tu bude poneka ljubavna poruka, ali su sve vrlo pristojne. Sve dok su fanovi fanovi, a ne fanatici, meni je ok.

U Srbiji se, nažalost, razvede svaki četvrti par. Kako vi čuvate brak?

- Nega je jedna mala reč, velikog značenja. Negujemo odnos. Ne podrazumevamo ništa u njemu. Ne zapostavljamo jedan drugog. Naš prioritet je naša porodica i za nas uvek imamo vremena.

Malo je poznato da je vas i vašu suprugu još više zbližila situacija od pre godinu dana, kada se Jovana na porođaju našla u životnoj opasnosti.

- To je najteži trenutak koji sam imao u životu. Trudio sam se da ostanem pribran, verovao sam timu lekara. Nekoliko sati bilo je jako kritično. Onda izađe iz bolnice, ja odem na koncert, ona me zove, krenule sve moguće postporođajne komplikacije. Nedeljama je to trajalo. Jovana je izuzetna žena, jaka i vrlo hrabra i kad je bilo najteže, nikada to nije pokazala. Samo sam molio Bogu da ona bude dobro, jer nista drugo nema smisla.

Kako izgleda život s troje male dece u kući?

- Dođite jedan dan. Samo se naspavajte pre toga, jer će vas energija naše dece ozbiljno namučiti.

