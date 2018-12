NI REČI O CECI! DRAGANA MIRKOVIĆ IZAŠLA IZ BOLNICE PA PORUČILA FANOVIMA: Izdržala sam i gore, pa ću i ovo!

Dragana Mirković izašla je iz bolnice i obratila se fanovima na Instagramu.

"Dragi moji, ako je nešto dobro izrodila ova cela mučna situacija, to je da sam sad definitivno shvatila koliko imam ljubavi i podrške. Hvala svim fanovima i kolegama na velikoj podršci koja mi beskrajno znači u ovoj, za mene neshvatljivo teškoj situaciji. Hvala svima koji ste me zvali i pisali, ganuli ste me. Osećam se bolje, a biću i odlično jer znam da imam iza sebe armiju iskrenih prijatelja. A što se svega ostalog tiče, izdržala sam i gore, pa ću i ovo izdržati.

Volim vas", napsala je pevačica!

Podsetimo, nakon što je Dragana završila u bolnici proširila se vest da joj je pozlilo zbog verbalnog sukoba u javnosti sa Svetlanom Cecom Ražnatović.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir