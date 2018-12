SLOBA IMA DEVOJKU! KAD LUNA BUDE SAZNALA PAŠĆE U NESVEST: Kija ispričala sve što zna, dosta joj je njegovih LAŽI!

Kristina Kija Kockar začudila se što njen bivši suprug često napominje da je slobodan, odnosno da nema devojku niti da je pokušavao da bude u vezi sa bilo kim od izlaska iz rijalitija, zbog pritiska javnosti. Kako se navodi, pevačica pouzdano zna da su u pitanju laži, te da je istina upravo suprotno!

"Iako se čini da smo Sloba i ja sada u odličnim drugarskim odnosima, to i nije baš tako. On i ja najnormalnije razgovaramo u gradu kada se sretnemo, ali to je sve. Mi se privatno sada jako retko čujemo. Vidim da stalno priča da je slobodan i da navodno nema nikoga otkad je izašao iz rijalitija, ali to nije tačno. Koliko ja znam ima devojku, a ja sam ta koja je sama već duže vreme", rekla je Svetu Kija, pa se nasmejala.

