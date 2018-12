HARIS DŽINOVIĆ JEDNU PESMU NIKAD NE PEVA: To je Melinina omiljena, a kad ČUJETE reči pesme, biće vam jasno što je ZABRANJENA (VIDEO)

Haris Džinović je održao veliki koncert u Beogradu ali jednu pesmu nije otpevao, a baš tu pesmu najviše voli njegova supruga Melina.

"Ja više ništa nemam je pesma koju najviše volim. Ne znam zašto, ne uklapa mu se u repertoar", rekla je Melina.

foto: Damir Dervišagić

Ja već dugo nigdje nikog nemam

ponekad me zora zagrli

da te samu ostave na svijetu

vidjela bi kako zaboli

Znaš da ništa ne boli ko tuga

ona nikad nije bez veze

ja za ljubav neću biti sluga

kad ti treba da je donesem

Ja ništa više nemam

a to i ti znaš

hoće da mi kažu s kim to spavaš

ma šta me briga kad sam opet sam

Dolaziš mi kao da si vila

ponovo bi da se zaljubiš

šta ćes ovdje kad si jednom bila

otkud ljubav kad me ne voliš

