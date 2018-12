TO NIJE MUZIKA, VEĆ NEŠTO SASVIM DRUGO: Haris Džinović priznao šta misli o uspehu Jale i Bube, a evo šta je POKVARILO život ljudi u Srbiji!

Haris Džinović rodom je iz Sarajeva, odakle je i trenutno najpopularniji dvojac na ovim prostorima, Jala Brat i Buba Koreli. S obzirom na to da dolaze iz istog grada, Haris je priznao šta misli o njihovoj muzici i svemu što su uspeli da naprave.

"Ja uopšte, uz dužno poštovanje svih koji se bave svojim poslom, jednostavno nisam ljubitelj...ne mogu reći muzike, nego tog načina nastupanja. Ne znam kako da okarakterišem to. To nije muzika, to je nešto sasvim drugo", rekao je Haris.

Međutim, da nema problem sa popularnošću koju trenutno imaju Buba i Jala, Haris je dokazao sa naredne dve rečenice.

"A, to što oni imaju uspeh, to je sasvim drugi par rukava. Neka "gare" do bola, nego šta", dodao je Haris.

Kako kaže, mnogo toga danas je drugačije, a njemu nedostaju nekadašnje nove godine koje su se, za razliku od današnjih, slavile u kafanama.

"Bolji! Bolji su bili ti dočeci... Jednostavno je planeta bolje disala. Sve je bilo bolje na celoj planeti pre 30, 40 godina, tako da je i to bilo bolje", kaže Haris koji kaže i da se retko sreće sa prijateljima sa kojima uživa u njima.

"To su retke prilike kad se nađem sa nekim društvom, prijateljima, pa se malo počastimo. Manje je druženja, ubrzano je vreme, telefon je pokvario sve, internet... Jeste da je koristan u nekom segmentu, ali za naš mentalitet pokvario je miran život. Ja koristim sve što se koristi danas iz prostog razloga što moram biti u korak sa vremenom, ako ispadnem iz šina teško ću se vratiti", objasnio je Haris.

