BRENA PRIZNALA KOLIKO JE KOŠTAO NAJSKUPLJI KOMAD NJENE ODEĆE: Kada čujete koliko je platila jednu bluzu, ostaćete bez daha!

Lepa Brena uvek je vodila računa o svom izgledu, a iako i sama kaže da nije trošadžija, dešavalo se i da na garderobu potroši basnoslovnu sumu novca.

Najpopularnija folk pevačica bivše Jugoslavije prisetila se jednog takvog troška, na koji se odlučila pre oko 35 godina, na vrhuncu svoje popularnosti. Ona je voditelju "Granda" Siniši Mediću ispričala kako je davno želela da kupi komad odeće koji je bio popularan, a koji je koštao mnogo. Cena je bila visoka, ali je popularna folk zvezda ipak odlučila da pazari bluzu koja je koštala čak 6.000 tadašnjih nemačkih maraka!

foto: Damir Dervišagić



"Tada su krenule te sjajne bluze, tad su šljokice bile hit. I naravno, ako to nemaš, onda nisi zvezda", rekla je pevačica, pa dodala:

"Sećam se, kupila sam tu bluzu u Nemačkoj, bio je to Minhen, i sećam se dobro da sam tu bluzu platila tada nekih 6.000 maraka, i da je u to vreme to bilo toliko skupo da je to bilo nenormalno, ali bože moj. Ja sam toliko želela da imam tu bluzu."



Kurir.rs /M. T./ Foto: Dragana Udovičić

Kurir

Autor: Kurir